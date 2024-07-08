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洞庭湖第二防線出現滲漏 已獲得初步控制

中央社／ 台北8日電
洞庭湖潰堤處，預計9日12點前完成封堵。（中新社）
洞庭湖潰堤處，預計9日12點前完成封堵。（中新社）

洞庭湖5日下午在湖南省華容縣團洲垸決堤後，今日再傳出第二道防線錢團多處出現滲漏，300多名武警、消防員已協助處置，目前已成功封堵3處滲漏，狀況暫時得到初步控制。

據中國官媒環球時報今天下午報導，湖南岳陽華容縣錢團間堤，也就是所謂的「第二道防線」，多處發生管湧現象（指土體中的細小顆粒通過粗大顆粒間孔隙，並發生移動或被水流帶出的情形）。

據湖南省水利廳專家表示，有300多名武警、消防員等人員在專家指導下進行緊急處置，成功封堵3處管湧，目前情勢暫時得到初步控制。

過去報導指出，「第二道防線」是離決口僅2公里處的錢團間堤，是一道橫亙在團洲垸和錢南垸之間、長14.35公里的土堤，要想不讓洪水繼續肆虐，淹沒隔壁的錢南垸，就必須盡快加固。

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