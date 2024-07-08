山東、江蘇將有特大暴雨 四川啟動防汛四級應急響應
大陸中央氣象台8日6時繼續發布暴雨橙色預警，預計8日8時至9日8時，陝西南部、黃淮大部、江漢北部、四川盆地等地部分地區有大到暴雨。其中，山東南部、河南東部和南部、蘇皖北部、四川盆地東北部等地部分地區有大暴雨，山東南部、江蘇北部等地局地特大暴雨（250～270毫米）。
大陸中央氣象台提醒，前述政府及相關部門應按照職責做好防暴雨應急工作；切斷有危險的室外電源，暫停戶外作業；處於危險地帶的單位應當停課、停業，採取專門措施保護已到校學生、幼兒和其他上班人員的安全；做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。
大陸多地近期豪雨成災，長江流域情況尤為嚴重。長江防總常務副總指揮、長江委主任劉冬順7日在武漢召開防汛專題會商會。會商指出，未來十天，長江流域仍將有連續性降雨過程，長江上游將有較大來水，當前中下游幹流及兩湖出口控製站水位雖在下降，但仍在警戒水位以上，流域防汛工作依然不能鬆懈。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言