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山東、江蘇將有特大暴雨 四川啟動防汛四級應急響應

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
7月8日至9日，山東江蘇局地將有特大暴雨。（圖／取自大陸中央氣象台官網）
7月8日至9日，山東江蘇局地將有特大暴雨。（圖／取自大陸中央氣象台官網）

大陸中央氣象台8日6時繼續發布暴雨橙色預警，預計8日8時至9日8時，陝西南部、黃淮大部、江漢北部、四川盆地等地部分地區有大到暴雨。其中，山東南部、河南東部和南部、蘇皖北部、四川盆地東北部等地部分地區有大暴雨，山東南部、江蘇北部等地局地特大暴雨（250～270毫米）。

大陸中央氣象台提醒，前述政府及相關部門應按照職責做好防暴雨應急工作；切斷有危險的室外電源，暫停戶外作業；處於危險地帶的單位應當停課、停業，採取專門措施保護已到校學生、幼兒和其他上班人員的安全；做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。

大陸多地近期豪雨成災，長江流域情況尤為嚴重。長江防總常務副總指揮、長江委主任劉冬順7日在武漢召開防汛專題會商會。會商指出，未來十天，長江流域仍將有連續性降雨過程，長江上游將有較大來水，當前中下游幹流及兩湖出口控製站水位雖在下降，但仍在警戒水位以上，流域防汛工作依然不能鬆懈。

暴雨

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