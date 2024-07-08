香港快運航空趕視障乘客下機 疑涉歧視公開道歉
香港快運航空近日以不達安全標準為由，把兩名視障乘客趕下飛機，涉嫌歧視，航空公司方面就此公開致歉；這起趕視障客人下機的事件也是香港歷來少有出現的情況。
綜合本地媒體今天的報導，兩名視障人士於5月22日搭乘快運航班前往東京，但在航班起飛前10分鐘，機組人員以他們不達安全標準為由，強行要求他們下機。
據報導，兩名視障旅客登機前，快運的地勤人員已知道他們是視障人士，還委派職員帶領他們登機，又安排他們坐在機艙較前位置，其後機組人員還向他們介紹逃生程序和氧氣面罩等使用方法。
但在客機起飛前約10分鐘，有機組人員詢問他們是否有父母同行，其後指他們不符合安全指引，要求立即下機。
兩名視障旅客其後聯絡失明人協進會求助，在民航處協助下，他們當晚獲安排搭機前往東京，但辦理登機手續時，需要聲明可自行使用氧氣面罩、救生衣和安全帶，以及有能力逃生。
據報導，其中一名視障旅客過去曾乘搭其他航空公司客機獨自出行，期間並未受到阻撓。
失明人協進會批評快運方面的做法，並強調多年來提倡任何視力狀況都可獨自搭機；平等機會委員會則向媒體表示，該會一直十分關注殘疾人士不會基於殘疾而遭歧視，包括使用航空服務。
香港快運已就此事公開致歉。
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