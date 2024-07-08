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大陸又一體育健將猝死 黑龍江男籃前隊長王楠驟逝

聯合報／ 大陸中心／即時報導
黑龍江省男子籃球隊前教練兼隊長王楠，因心臟驟停醫治無效，於7月4日去世。（圖／取自澎湃新聞）
黑龍江省男子籃球隊前教練兼隊長王楠，因心臟驟停醫治無效，於7月4日去世。（圖／取自澎湃新聞）

中國大陸再傳有體育健將猝死的不幸消息。據上海澎湃新聞報導，黑龍江省男子籃球隊前教練兼隊長、哈爾濱金融學院體育教研部綜合辦公室主任王楠，因心臟驟停醫治無效，於7月4日早晨在黑龍江省哈爾濱市去世，享年42歲。

報導稱，王楠是大陸國家級籃球運動健將，曾任黑龍江省男子籃球隊教練兼隊長，代表黑龍江省參加全國運動會，並曾代表雲南紅河籃球俱樂部參加CBA男子職業籃球聯賽。

在擔任哈爾濱金融學院男子籃球隊主教練期間，王楠成功帶領球隊獲得該校在黑龍江省大學生運動會男子籃球項目最佳成績，為哈爾濱金融學院培養出一批批優秀籃球人才。

6月30日，在印尼日惹舉行的亞洲青年羽毛球錦標賽中，大陸羽毛球隊17歲小將張志杰也在比賽中突然暈厥，送醫後因搶救無效死亡。

黑龍江

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