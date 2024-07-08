陸封堵洞庭湖決堤 估9日午前完成

連日暴雨不斷，湖南省岳陽華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防五日決堤，決口長達二二六公尺，周圍逾四十七平方公里被淹沒，影響近六千人，當地防汛救災持續進行。大陸官媒央視昨指出，預計在九日十二時前完成洞庭湖決堤缺口封堵。

湖南省防汛抗旱指揮部昨在華容縣舉行記者會，通報團洲垸洞庭湖一線堤防決口有關搶險救援進展，湖南省常務副省長張迎春指出，六日下午封堵合龍工作開始推進，預計在九日十二時前完成決堤缺口封堵。

據湖南省官方通報，截至昨傍晚五時，寬度達二二六公尺的決堤缺口，已封堵九十一點五公尺。而截至昨下午二時，團洲垸洞庭湖大堤決堤現場共投入各類專業救援力量四七三九人，車輛四六九台。在物資裝備調度方面，現場計畫從湖南長沙、汨羅及湖北石首等地調度廿一點七一萬噸塊石物料用於封堵決口。

由於洞庭湖決口畫面相當震撼，引起關注，有網友質疑官方近年才斥資八十五億元人民幣（約台幣三七九億元）進行堤防加固，為何還會潰堤？三湘都市報報導，湖南省水利廳有關官員回應，洞庭湖重點垸堤防加固一期工程主要是針對大型堤防工程，團洲垸「不在此名單內」。

洞庭湖是大陸第二大淡水湖，接納湘資沅澧「四水」、吞吐長江，是長江流域最重要的洪水調蓄湖泊之一。湖南省繼洞庭湖決堤後，日前發生嚴重洪災的平江縣，境內的九峰水庫大壩也出現滲漏，當地已緊急疏散一千多名居民。經緊急處理，官方昨指滲漏情況已獲控制。