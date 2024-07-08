北京潘家園潮流夜市 青年瘋淘寶

每周五，隨著夜幕降臨，北京潘家園舊貨市場西區迎來潮流之夜。白天叫賣古玩字畫的攤位，在夜晚搖身一變，成了盲盒、文創產品等潮流玩具的集散地。前來淘寶貝的年輕人摩肩接踵，樂此不疲地選購潮玩、討價還價。

「這款玩偶是我一直想買的，可遇不可求。」在一處盲盒攤位前，圍著十多個大學生，21歲的李瀟瀟一眼看到了自己心心念念的玩偶，爽快地買下來。她說，潘家園夜市的盲盒很多都是已經拆開的，裡面是哪款玩偶一目了然。「對我這樣特別想要某款盲盒的消費者，夜市能省下不少錢。」她表示，夜市裡的指甲片、手機鏈、DIY針織玩具也是她常買的，她已經三次來這裡逛了，每次都滿載而歸。

銷售高達、龍珠、海賊王、奧特曼等漫畫書以及二手遊戲機、四驅車的攤位前也同樣熱鬧，許多小夥子駐足把玩。

面對各式各樣的遊戲機，26歲的高宇勳在攤位前蹲下，仔細挑選、試玩。「一些型號在市面上已經很少見了，堪稱孤品，讓人愛不釋手。」高宇勳是一位潮玩遊戲機收藏愛好者，收藏了50多款不同品牌和型號的遊戲機。「有時我也會把一些稀缺的遊戲機勻給攤主，夜市相當於我們年輕人的古玩市場。」高宇勳笑著說。

「有小馬寶莉嗎？」「有不少呢！」聽到詢問，95後攤主劉琪麻利地取出五六隻不同款式的玩偶，供顧客挑選。「夜市生意非常火爆，很多年輕人一下班就趕過來淘寶。」劉琪之前是潘家園夜市的常客，現在索性辦起了潮流玩具雜貨鋪。

潘家園舊貨市場於1992年開業，很快成長為全大陸聞名的民間工藝品集散地和古舊物品市場。

工作人員張先生介紹，伴隨著「00後」等年輕一代收藏趣味的改變，近幾年潘家園市場與時俱進開辦了潮流夜市，這裡又成了年輕人的淘寶聖地，「如今每周三和周五，夜市從17時一直營業到24時，每晚少說也得有兩萬名顧客。白天最熱賣的是核桃、菩提子手串，晚上最暢銷的絕對是盲盒、潮流玩具」。