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陸水利部長喊確保洞庭湖決堤9日中午前封堵 成抵達現場最高層級官員

中央社／ 台北7日電
兼任中國國家防總副總指揮的中國水利部長李國英指示，要優化決堤封堵方案，連續不間斷高強度作業，確保9日中午12時前完成封堵。圖為7月7日，裝滿石塊的卡車正排隊向潰口處倒入石塊。（無人機照片）中新社
兼任中國國家防總副總指揮的中國水利部長李國英指示，要優化決堤封堵方案，連續不間斷高強度作業，確保9日中午12時前完成封堵。圖為7月7日，裝滿石塊的卡車正排隊向潰口處倒入石塊。（無人機照片）中新社

洞庭湖5日下午在湖南省華容縣團洲垸決堤後，兼任中國國家防總副總指揮的中國水利部長李國英6至7日前往決堤現場視察。他指示，要優化決堤封堵方案，連續不間斷高強度作業，確保9日中午12時前完成封堵。

到目前為止，李國英是前往洞庭湖決堤現場視察的中國最高層級黨政官員。

中國水利部微信公眾號今晚公布，李國英表示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，抓緊完成堤防決口封堵，加強垸區堤防防守，堅決防止發生衍生災害，確實保護好人民群眾生命財產安全。

根據公布內容，李國英下令「抓緊、抓實、抓好」6項措施：一要依照中國防洪法，立即宣布有關區域進入「緊急防汛期」，調配各種物資和力量投入到決口封堵和堤防防守工作中來。

二要搶抓有利時機，優化堤防決口封堵方案，連續不間斷高強度作業，確保9日12時前完成決口封堵；三要根據洞庭湖水位降落情況和垸內堤坡允許降幅等情況，提前制定決口封堵完成後的垸內排水方案，適時抽排垸內蓄水，減輕垸堤防守壓力。

四要固守錢團間堤和安全區圍堤，根據壅水、退水不同階段特點，預置搶險力量、料物、設備，有針對性地明確技術處置措施，做到險情「早預測、早發現、早處置、早消除」，確保錢團間堤安全。

五要「從最壞處著眼、向最好處努力」，盡快構築第三道防線，堅決防止發生衍生災害；六要提前轉移、妥善安置第三道防線內群眾，做到「應撤盡撤、應撤必撤、應撤早撤、應撤快撤、不落一人」，確保人員安全。

李國英說，要始終保持高度警惕，堅決克服麻痺思想，進一步強化風險意識、底線思維，密切監測「雨情水情險情災情」發展變化，深入分析研判，及時防範化解各類堤壩風險隱患，提前做細做實險情處置各項準備，確實保護好人民群眾生命財產安全。

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