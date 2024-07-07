何時能封堵？洞庭湖決堤後已滿2天 大陸官員對封堵時間說法不一

洞庭湖5日下午在湖南省華容縣團洲垸決堤後已滿2天，中國官員對決堤何時能完全封堵說法不一。中國應急管理部救援協調和預案管理局副局長劉新軍昨天說，需6至7天才能封堵；但湖南省常務副省長張迎春今天則說，9日中午12時前就能封堵。

此外，中國網友連日來除對洞庭湖剛決堤時，官方以散沙投入決堤缺口的無效做法表示質疑外，更指湖南省官方2022年9月曾宣布投入人民幣85億元（約新台幣380億元）加固洞庭湖區重點堤防，為何團洲垸不到2年即告決堤？但湖南省水利官員今天則說，決堤的團洲垸不在這85億元的加固範圍內。

綜合央視新聞等媒體報導及中國網路訊息，湖南省防汛抗旱指揮部今天下午4時在華容縣舉行記者會，說明洞庭湖決堤搶救進度，張迎春是出席層級最高的湖南省官員。

張迎春說，經過施工，決堤的洞庭湖堤防在昨天下午進入封堵合龍階段，預定在9日中午12時前可完成封堵。而根據湖南省官方通報，截至今天傍晚5時，寬度達226公尺的決堤缺口，已封堵91.5公尺。

在張迎春作上述表態後，中國水利部今晚則表示，該部「力爭」9日中午12時前完成洞庭湖決堤缺口封堵。

但根據其他報導，劉新軍昨天受訪時表示，據初步研判，預計6至7天時間內能完成洞庭湖決堤缺口封堵任務。

在天氣轉晴下，洞庭湖原本高漲的水位已開始下降。根據報導，今天上午10時左右，堤內洪水淹沒區的水位開始高於堤外的洞庭湖水位，使淹沒區的積水開始倒流回洞庭湖。在此之前，堤內淹沒區的積水深度平均曾達5公尺。但極目新聞報導，後續「封堵難度將會加大」。

洞庭湖決堤後，中國國家發展改革委6日撥出2億元中央款項，供湖南省（含華容縣、平江縣）和江西省洪災地區受損學校醫院、水利防洪等設施應急恢復，推動災區盡快恢復正常生產生活秩序之用。

洞庭湖決堤的消息連日成為中國輿論關注焦點。有中國網友質疑，湖南日報2022年9月30日曾報導，洞庭湖區重點垸堤防加固一期工程正式開工，工期45個月，總投資85億元。而華容新聞網2023年7月10日報導，洞庭湖區華容護城垸堤防加固工程已全部完工。部分網友紛紛主張，有關單位應該調查「這85億元用到哪去了？」。

面對強烈質疑，三湘都市報報導，湖南省水利廳有關官員對此回應，洞庭湖重點垸堤防加固一期工程主要是針對「大型堤防工程」，團洲垸「不在此名單內」。