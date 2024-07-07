非首次不友善？2視障人士記者會控遭趕下飛機 香港快運致歉曝原因

香港兩名可獨立出行的視障人士召開記者會投訴，航空公司香港快運無理將其趕下飛機。香港失明人協進會說，香港快運不是首次不友善對待視障人士。香港香港快運致歉及答應補償，但不同意「趕落機」指控，稱是因安全考量。

兩名視障人士各為三十四歲及二十七歲圴成年，分別全失明及剩下一成視力。星期天在記者會上，他們投訴香港快運將他們無理趕下飛機，又對機艙服務員詢問他們是否有父母陪同表示不解。其中一名事主李俊彥稱，遭受航空公司人員不禮貌對待，包括捉著他的手強行將他帶下機，指自己過往乘搭其他航空公司航班未有同類遭遇，認為自己被冒犯和侮辱。

香港失明人協進會表示，兩名可獨立出行的視障會員，原定五月二十二日下午乘搭香港快運航班前往東京，由辦理登機手續至登機期間，地勤及機組人員均知悉兩人為視障人士，並提供協助，包括將兩人調至航機較前位置就坐以方便下機。但航空準備起飛前，機組人員以兩人「達不到安全標準」為由，要求兩人下飛機，並建議兩人自費轉乘其他航空公司的航班。在香港民航處介入後，香港快運安排兩人乘坐同日晚上前往東京的航班。

香港失明人協進會說，香港快運非首次不友善對待視障人士，而香港快運先後五次就事件作出的解釋均不同，又指香港快運在日前獲悉兩人將召開記者會後，七月六日去信兩人，指事發當日由於地勤及機組人員未能有一致判斷，須呈報給管理部門評估，導致兩人未能乘坐原定航班，其後評估確認兩人可在沒有同行者下安全乘搭航班，隨即安排兩人乘坐另一航班，就事件表示歉意，並會作出賠償。

香港快運說，這次事件中，地勤及機組人員均按照公司的標準安全程序，評估兩名乘客的情況；由於地勤及機組人員作出了不同的判斷，為謹慎起見，確保所有乘客安全，人員將個案上報以作進一步評估。由於評估需時，兩名乘客未能乘坐原定航班出發。經過管理人員進一步評估後，確認兩名乘客可以在沒有同行者的情況下安全乘搭航機，地勤人員隨後安排兩人改搭同日另一班航班前往目的地。

香港快運稱為引致兩位乘客造成延誤和不便表示歉意，並會作出相應補償；同時已就事件作出檢討，並改進工作流程，避免同類事件再發生。公司發言人重申，香港快運一直有嚴謹的平等機會政策，致力為有不同需要的人士提供安全的航空服務。香港快運航空商務總監王基傑則不同意「趕落機」的指控，說當日機組人員是基於安全考慮作出決定。