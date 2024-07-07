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「人在空中遊、景在窗外動」 大陸首條空軌在武漢！「掛」空中全程自動控制

聯合報／ 記者陳政錄／武漢即時報導
光谷空軌是大陸首條正式營運的空軌列車項目。記者陳政錄／攝影
光谷空軌是大陸首條正式營運的空軌列車項目。記者陳政錄／攝影

武漢是湖北省會，也是大陸內陸重要工業城市，在近年大陸官方力推「都市圈」規劃、產業科技轉型下，湖北去年啟動「武漢新城」建設，規劃面積719平方公里，涵蓋中心片區、光谷片區等，要成為武漢、鄂州、黃石、黃岡四地的城市中心。由於新城規畫強調科技和生態，去年開通的「武漢光谷空軌」為一大亮點，借助智慧感知、行車系統，可達到行駛、開關門等全自動控制，讓乘客體驗「人在空中遊，景在窗外動」的科幻感。

光谷空軌列車全稱「光谷光子號」空軌旅遊線，於2023年9月26日正式營運，是大陸首條營運的空軌，又稱「懸掛式單軌」，列車懸掛在單型軌道下方，被視為一種中低運量、生態環保、綠色低碳的城市交通新模式，有成本低、工程速度快、佔地面積小、適應複雜地形等優勢。

以實際搭乘體驗來看，光谷空軌位於武漢東湖高新區光谷中央生態大走廊內，途經九峰山、龍泉山、嚴東湖、牛山湖、豹子溪公園、新月溪公園，旨在打造文化及科技生態旅遊的示範區，由於採用透明舷窗和大角度側窗，地板也設有透明景觀窗，乘客可以輕鬆觀覽車外景觀。

去年開通時，武漢官方形容，搭乘空軌可體驗「人在空中遊，景在窗外動」的科幻感。

車站工作人員表示，作為大陸首條試點空軌，在武漢推動科技產業發展下，搭載智慧感知、智慧行車等系統，實現啟動、停車、出庫、入庫、開關門及運行的全過程自動控制。目前， 光谷空軌以旅遊線方式營運，第一階段路線全長10.5公里、6個站點，最高運轉時速可達60公里。

據湖北省的《武鄂黃黃規劃建設綱要大綱》，武漢新城規劃建設新城中心片區、光谷片區、葛華片區、花山片區、龍泉山片區、紅蓮湖片區、梧桐湖片區、濱湖半島片區共八大片區，規劃面積約719平方公里，要打造武漢、鄂州、黃石、黃岡四個城市的城市中心，也是武漢都市圈發展的中心，並於去年宣布全面啟動規畫建設。

未來，武漢新城是以世界級科技創新策源高地、國家戰略性新興產業高地、全國科創金融中心、國際交往中心、「中國式現代化」宜居濕地城市樣板作為發展方向，例如設立了武漢人工智慧研究院，已引進和孵化AI新創公司12家，旨在推動智慧製造、智慧汽車、智慧醫療等領域應用，還有武漢國家生物產業基地、武漢國家級人類遺傳資源庫等。

空軌實現全過程自動控制，隨車司乘人員用於應付突發情況。記者陳政錄／攝影
空軌實現全過程自動控制，隨車司乘人員用於應付突發情況。記者陳政錄／攝影
空軌車廂內，設有透明玻璃地板景觀窗，可讓民眾飽覽沿途風險。記者陳政錄／攝影
空軌車廂內，設有透明玻璃地板景觀窗，可讓民眾飽覽沿途風險。記者陳政錄／攝影
光谷空軌位於武漢東湖高新區光谷中央生態大走廊內，目前以旅遊線方式營運，旨在體現科技和生態結合。記者陳政錄／攝影
光谷空軌位於武漢東湖高新區光谷中央生態大走廊內，目前以旅遊線方式營運，旨在體現科技和生態結合。記者陳政錄／攝影
透過智慧感知、智慧行車系統，空軌在更換軌盜、行車、開關門時都可以完成自動控制。記者陳政錄／攝影
透過智慧感知、智慧行車系統，空軌在更換軌盜、行車、開關門時都可以完成自動控制。記者陳政錄／攝影

武漢 高地

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