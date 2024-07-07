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陸東莞化工廠爆炸！現場畫面曝光 目擊網友嚇壞：驚天巨響伴隨濃密黑煙

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中堂大隊警情通報指，7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。圖／取自微博
中堂大隊警情通報指，7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。圖／取自微博

大陸廣東東莞市7日午間發生一起工廠爆炸事故。消息指出，這起爆炸事故發生在中午11時29分許，位於東莞中堂鎮東向村一處化工廠，當局稱暫無人員傷亡，不過，有人身體不適送醫院檢查。有目擊網友表示，爆炸發生當時，驚天巨響伴隨濃密黑煙衝上天際，「火災現場的爆炸聲太嚇人了」。

據中堂鎮消防救援支隊中堂大隊微信公眾號消息，中堂大隊警情通報指出，2024年7月7日11時29分許，東莞市中堂鎮東向工業路東升膠水廠發生火災。轄區救援力量於11時35分抵達現場，13時明火被撲滅。起火建築為一空地單層搭建物，主要燃燒物為叔丁醇、矽膠等，無人員傷亡。具體火災原因正在進一步調查中。

稍早之前，中堂大隊表示，上述工廠爆炸案，過火面積約300平方公尺，火勢已控制，無人員傷亡，現場無人員被困，不過，有人身體不適送醫院檢查，情況穩定。

南方日報指出，微博上多段影片顯示，爆炸事故發生時，有民眾隔江見到工廠火勢蔓延迅猛，僅僅短短幾秒火勢便成為熊熊大火，衝向空中。接著，爆燃聲接連響起。還有影片可以看到，在中堂鎮主幹道上，有民眾開車行經時，見到遠處滾滾濃煙。

消息一出「東莞爆炸」等相關話題隨即衝上微博熱搜，不少網友表示，「火災現場的爆炸聲太嚇人了，祈福無人員傷亡」；「出去玩偶遇化工廠爆炸…差點把我嚇死」。還有網友稱，火災地點是化纖製品廠，「第一次以為打雷，第二次好響好響，一共爆炸了兩次，現場濃煙滾滾。幸好是星期天，應該是員工休息，現在的工廠沒什麼訂單了星期天基本上不上班。」

大陸廣東東莞市7日午間發生一起工廠爆炸事故。圖／取自澎湃新聞微博
大陸廣東東莞市7日午間發生一起工廠爆炸事故。圖／取自澎湃新聞微博

影片 火災 爆炸

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