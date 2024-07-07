洞庭湖決堤已封堵87.3公尺 官方預計9日中午前全數完成

連日強降雨不斷，湖南省岳陽華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防5日決堤，決口長達200餘公尺，周圍逾47平方公里被淹沒，影響當地近6,000人，當局防汛救災持續進行中。大陸官媒央視新聞指出，預計在9日12時前將完成決口封鎖。

據報導，7日下午16時，湖南省防汛抗旱指揮部在華容縣舉辦新聞發布會，通報團洲垸洞庭湖一線堤防決口有關搶險救援進展表示，湖南省常務副省長張迎春於會上指出，5日16時許，湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生管湧險情。 17時48分，緊急封堵失敗後堤防決堤。6日下午，封堵合龍工作開始前進。她並指，預計在7月9日12時前完成封鎖。

中國安能集團總工程師張利榮則指出，7月6日已分兩個梯隊共投入350人、98台（套）裝備。截至今天15時，已封堵87.3公尺。

另，湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部透露，截至7日14時，團洲垸洞庭湖大堤決堤現場共投入各類專業救援力量4739人，車輛469台，裝備318台（套），大型裝備設備144台套，舟艇170艘。中國安能集團總工程師張利榮則表示，截至今日15時，已封鎖87.3公尺。

此外，在物資裝備調度方面，現場計畫從湖南長沙、汨羅以及湖北石首等地調度21.71萬噸塊石物料用於封堵決口，目前已到達3.99萬噸，餘下物料將在7日陸續運抵。打包砂卵石1500噸、碎石1500噸和5200個鋼絲石籠已經全部到位。而用於封鎖決口的6個JSCX-80蜂巢式組合沉箱正在運輸，也將於今日抵達。

公開資料顯示，洞庭湖是大陸第二大淡水湖，接納湘資沅澧「四水」、吞吐長江，是長江流域最重要的洪水調蓄湖泊之一。

此前，中新社曾指，自上月16日起，湖南就遭遇今年以來最強降雨，多地降雨量打破當地歷史紀錄，湖南四大河流湘資沅澧的水位近期均迅猛上漲。