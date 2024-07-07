快訊

蔡康永曝曾錄「康熙」氣到翻臉走人 嘆「騙人也不敬業」

國家級警報響！大雷雨轟炸 5縣市「山區暴雨」

鄭文燦上任1個月就請辭！回顧海基會董座任內作為 積極推兩岸恢復交流

洞庭湖決提…逾92%團洲垸淹水裡 中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
洞庭湖決堤事件影響重大，中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任。圖為中共湖南省委書記沈曉明（右5）在6日視察洞庭湖決口。（圖／取自「湖南日報」微信公眾號）
洞庭湖決堤事件影響重大，中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任。圖為中共湖南省委書記沈曉明（右5）在6日視察洞庭湖決口。（圖／取自「湖南日報」微信公眾號）

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積逾47平方公里，等於高達92%以上的團洲垸都淹在水裡，加上各地防汛形勢的發展，引起各界關注。中共中央委員會組織部（中組部）7日發出通知指出，要求領導幹部扛起防汛政治責任。

據新華社7日消息，中共中組部印發「關於在防汛救災搶險中充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和廣大黨員先鋒模範作用的通知」寫道，大陸全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，部分地區發生洪澇和地質災害，特別是湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口險情，防汛形勢嚴峻。

其中，通知特別提到，要求各級領導幹部要加強值守、靠前指揮，「堅決扛起防汛救災搶險的政治責任」。各級領導幹部要清醒認識當前防汛形勢的嚴峻性，堅持人民至上、生命至上，進一步強化風險意識、底線思維，以「時時放心不下」的責任感和極端認真負責的擔當精神，毫不鬆懈做好防汛救災搶險各項工作，要身先士卒、深入一線，到災情最嚴重、搶險最困難、群眾最需要的地方，全力以赴保障人民生命財產安全及社會大局穩定。

通知續指，要各級領導幹部嚴格值班值守，密切關注、科學研判本地區汛情發展變化，緊盯重點區域和薄弱環節，全面排查、健全預案、強化預警，提前做好各種應急準備。「要身先士卒、深入一線，到災情最嚴重、搶險最困難、群眾最需要的地方，加強現場調度指揮，確保防汛救災搶險工作有力有序開展。」

通知還表示，湖南等受災地區領導幹部要迅速組織力量開展搶險救援工作，加強巡堤查險，及時發現並第一時間處置險情，及時轉移並妥善安置受災群眾，最大限度降低災害損失，防止次生災害。同時，要統籌抓好抗旱減災，嚴防旱澇急轉。

另，通知指，要求受災地區基層黨組織和黨員幹部要守土盡責、衝鋒在前，積極投入防汛救災搶險工作。要充分發揮基層黨組織政治功能和組織功能，把各方資源力量統籌起來，把黨員群眾發動起來，築牢防汛救災搶險的堅強戰鬥堡壘。

通知還強調，在災情特別嚴重地區，要組織機關黨員幹部到村（社區）報到，推動駐村第一書記和工作隊就地轉化為防汛救災搶險隊。「要結合正在進行的黨紀學習教育，進一步擰緊紀律『發條』，以『鐵的紀律、嚴的作風』為防汛救災搶險工作提供堅強保障。」

此外，通知表示，要求各級黨委組織部門要立即行動起來、充分發揮職能作用，激勵廣大黨員幹部在防汛救災搶險中擔當作為。「要把防汛救災搶險作為試金石、磨刀石，推動基層黨組織充分發揮戰鬥堡壘作用，組織動員廣大黨員幹部在防汛救災搶險一線奮勇爭先、挺膺擔當。」

中共 洞庭湖 雨量

延伸閱讀

近6千人撤離…洞庭湖堤防決堤「淹沒47.64平方公里」 已封堵超過75公尺

洞庭湖226公尺大決口 已封堵66公尺

台中燒肉店大火2員工命危 消防員救災也熱中暑…癱軟戴氧氣面罩

抗洪大作戰 10萬守堤人輪班盯水位 遊子返鄉救援

相關新聞

洞庭湖決口 大陸網友質疑380億修堤經費與「以沙堵堤」失誤

洞庭湖決口的畫面相當震撼，引起各界關注，有大陸網友質疑，先前85億元人民幣的修堤經費到底用到哪去了、同時因為潰堤過程是用...

洞庭湖226公尺大決口 已封堵66公尺

連日來的大雨影響下，洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺，官媒央視新聞表示目前已經封堵66公尺，湖南官媒強調，要「...

洞庭湖決提…逾92%團洲垸淹水裡 中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積逾47平方公里，等於高達92%以上的團洲垸都淹在水...

近6千人撤離…洞庭湖堤防決堤「淹沒47.64平方公里」 已封堵超過75公尺

在遭遇連日強降雨影響，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺。大陸官媒央視新聞7月7日午間指...

洞庭湖2周大1倍 潰堤決口一度達226米 第二防線告急

在遭遇近20天強降雨後，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防於5日傍晚決堤。據湖南省應急管理廳新聞發言人章民通報，截至...

紀念七七首度公布 哈爾濱公布日731部隊140人「身上申告書」

七七抗戰紀念前夕，據哈爾濱日報報導，為紀念抗戰87周年，進一步揭露731部隊反人類暴行，哈爾濱市侵華日軍第731部隊罪證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。