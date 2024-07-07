洞庭湖決提…逾92%團洲垸淹水裡 中共中組部要求領導幹部扛起防汛政治責任

湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積逾47平方公里，等於高達92%以上的團洲垸都淹在水裡，加上各地防汛形勢的發展，引起各界關注。中共中央委員會組織部（中組部）7日發出通知指出，要求領導幹部扛起防汛政治責任。

據新華社7日消息，中共中組部印發「關於在防汛救災搶險中充分發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和廣大黨員先鋒模範作用的通知」寫道，大陸全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，部分地區發生洪澇和地質災害，特別是湖南岳陽市華容縣團洲鄉團北村團洲垸洞庭湖一線堤防發生決口險情，防汛形勢嚴峻。

其中，通知特別提到，要求各級領導幹部要加強值守、靠前指揮，「堅決扛起防汛救災搶險的政治責任」。各級領導幹部要清醒認識當前防汛形勢的嚴峻性，堅持人民至上、生命至上，進一步強化風險意識、底線思維，以「時時放心不下」的責任感和極端認真負責的擔當精神，毫不鬆懈做好防汛救災搶險各項工作，要身先士卒、深入一線，到災情最嚴重、搶險最困難、群眾最需要的地方，全力以赴保障人民生命財產安全及社會大局穩定。

通知續指，要各級領導幹部嚴格值班值守，密切關注、科學研判本地區汛情發展變化，緊盯重點區域和薄弱環節，全面排查、健全預案、強化預警，提前做好各種應急準備。「要身先士卒、深入一線，到災情最嚴重、搶險最困難、群眾最需要的地方，加強現場調度指揮，確保防汛救災搶險工作有力有序開展。」

通知還表示，湖南等受災地區領導幹部要迅速組織力量開展搶險救援工作，加強巡堤查險，及時發現並第一時間處置險情，及時轉移並妥善安置受災群眾，最大限度降低災害損失，防止次生災害。同時，要統籌抓好抗旱減災，嚴防旱澇急轉。

另，通知指，要求受災地區基層黨組織和黨員幹部要守土盡責、衝鋒在前，積極投入防汛救災搶險工作。要充分發揮基層黨組織政治功能和組織功能，把各方資源力量統籌起來，把黨員群眾發動起來，築牢防汛救災搶險的堅強戰鬥堡壘。

通知還強調，在災情特別嚴重地區，要組織機關黨員幹部到村（社區）報到，推動駐村第一書記和工作隊就地轉化為防汛救災搶險隊。「要結合正在進行的黨紀學習教育，進一步擰緊紀律『發條』，以『鐵的紀律、嚴的作風』為防汛救災搶險工作提供堅強保障。」

此外，通知表示，要求各級黨委組織部門要立即行動起來、充分發揮職能作用，激勵廣大黨員幹部在防汛救災搶險中擔當作為。「要把防汛救災搶險作為試金石、磨刀石，推動基層黨組織充分發揮戰鬥堡壘作用，組織動員廣大黨員幹部在防汛救災搶險一線奮勇爭先、挺膺擔當。」