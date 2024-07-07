近6千人撤離…洞庭湖堤防決堤「淹沒47.64平方公里」 已封堵超過75公尺

在遭遇連日強降雨影響，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺。大陸官媒央視新聞7月7日午間指出，目前決口雙向已經封堵超過75公尺。

7月5日16時許，湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防發生「管湧險情」，接著於同日17時48分，洞庭湖緊急封堵失敗後堤防決堤。6日下午，封堵合龍工作開始前進。據湖南省應急管理廳新聞發言人章民6日通報，截至當日午間，堤壩決口寬一度達226公尺，淹沒面積47.64平方公里。當地政府已安全轉移安置群眾5755人，未出現人員傷亡消息。

央視指，目前，洞庭湖封堵工作正在全力進行中。在物料保證充足的情況下，洞庭湖決口正以每小時4公尺的速度逐漸向中間合龍。截至7日午間，雙向封鎖已經超過75公尺，現場持續採取水陸協同的方式加速封鎖。另，大陸緊急管理部初步研判6至7天可以完成最後封鎖任務。

據羊城晚報，中國安能集團總工程師張利榮表示，決口雙向封鎖主要困難是水深較深，達到了平均10公尺，在過往的決口中比較少見。「水深如果太深，封堵的斷面就大了，就需要拋出的物料就多了，所需要的填埋量可以說是平方遞增。」

有施工人員則稱，6日水深已基本齊平，對於封鎖工作而言是利好條件。「此時水流較為平緩，石塊和砂石更有利於形成牆體，處於防滲地砌加高加固階段。」此前，7月6日7時30分，無人機拍攝的動態監測圖，潰口寬度約230公尺左右，堤內外水位差約1.2公尺。

另，中共湖南省委機關報湖南日報7日一早刊文指，當此之際，唯有咬緊牙關、迎難而上，發揚不怕疲勞、連續作戰的優良作風，全力以赴、頑強奮戰，堅決打贏這場硬仗，才能「不辜負習近平總書記期待，不辜負中央部委和兄弟省市對我們的大力支持，不辜負人民群眾的殷切期待」。