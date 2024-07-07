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洞庭湖決口 大陸網友質疑380億修堤經費與「以沙堵堤」失誤

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）
湖南岳陽華容縣洞庭湖5日傍晚決堤，地方政府緊急進行堵口作業，但有不少網友質疑修堤經費、潰堤過程中的防堵錯誤等問題。（新華社）

洞庭湖決口的畫面相當震撼，引起各界關注，有大陸網友質疑，先前85億元人民幣的修堤經費到底用到哪去了、同時因為潰堤過程是用卡車載滿沙石，而非使用更有效果的沙袋，也引起爭議。

連日來的大雨影響下，5日湖南華容團洲垸洞庭湖一線堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺，淹沒47平方公里土地、官方疏散五千餘人。據大陸國家應急廣播消息，此次洞庭湖大堤決口由「管湧」引起，這是指水流通過土壤中的孔隙或裂縫，形成類似管道的水流通道，導致土壤顆粒被帶走形成空洞。當空洞擴大到一定程度時，堤壩就會發生坍塌，形成決堤。

不少大陸網友質疑，官方明明近年才斥資85億人民幣（約合台幣379億元）進行堤防加固工程，為何還會潰堤。

例如，根據湖南日報2022年9月30日報導，洞庭湖區重點垸堤防加固一期工程正式開工建設，在洞庭湖區11個重點垸中，選擇鬆澧、安造、沅澧、長春、爛泥湖、華容護城6個重點垸進行全面達標加固治理，一線大堤總長1221公里，工期45個月，總投資85億元人民幣。據華容新聞網2023年7月10日報導，洞庭湖區重點垸華容護城垸堤防加固工程一期已全部完工。

不過，港媒星島日報援引新浪網消息指出，由當局提供的資料顯示，決堤的團洲垸湖堤「沒有在上述加固工程內」。

此外，大陸網路也流傳潰堤時，當地在現場組織防堵的影片，片中顯示是以卡車載砂石圍堵，隨後就潰堤，也引起大陸輿論強力質疑，為何第一時間封堵潰口時，沒有用更具效果的沙袋或石塊，而是用了沙石。

對此，济南日报旗下「新黃河」發文指出，「以沙堵堤」確有與常識不符之處，呼籲地方政府，以科學務實的態度做好複盤，並以輿論的關注作為鞭策，在後續工作中盡最大能力保障民眾生命財產安全。

根據央視新聞消息，截至7月7日12時，洞庭湖決口雙向封堵超過75公尺。稍早湖南日報指出，截至7月7日10時，團洲垸決口已封堵65尺左右左，且受洞庭湖水位持續下降影響，團洲垸垸內積水開始向外倒流。

截至7月7日10時，洞庭湖城陵磯站水位33.42公尺，比7月5日16時34.08公尺降低了0.66公尺。受城陵磯水位下降影響，團洲垸積水正從決口向洞庭湖倒流。目前封堵正在有序進行，「後續封堵難度將會加大」。

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