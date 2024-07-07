快訊

年邁拜登對上狂人川普美政治豪賭不妨以台灣為鑑

iPhone鬧鐘不會響？被蘋果認證的手機Bug 靠3招預防

涉貪500萬元交保 鄭文燦首發聲：從政以來不貪不取 會捍衛清白

洞庭湖226公尺大決口 已封堵66公尺

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
洞庭湖決口引起巨大關注，圖為官媒新華社7上午直播畫面。（圖／截自新華社直播）
洞庭湖決口引起巨大關注，圖為官媒新華社7上午直播畫面。（圖／截自新華社直播）

連日來的大雨影響下，洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺，官媒央視新聞表示目前已經封堵66公尺，湖南官媒強調，要「堅決打贏這場硬仗」。

7月5日下午，湖南華容團洲垸洞庭湖一線堤防決堤，洞庭湖大決提擴張至226公尺，淹沒面積47.64平方公里，當局疏散數千民眾，並動員數千人員協助搶救。

央視新聞6日晚間指，截至當晚20時，洞庭湖226公尺決口已封堵66公尺。目前，封堵工作正在全力進行中。大陸應急管理部救援協調和預案管理局副局長劉新軍介紹，初步研判，六至七天可以完成最後封堵任務。

據新湖南客戶端7日消息，截至7月7日零時，團洲垸潰口已通過搶築裹頭、雙向「進佔」等方式，封堵了34公尺左右，當前平均封堵進度為每小時約4公尺左右。

中共湖南省委機關報湖南日報指出，當此之際，唯有咬緊牙關、迎難而上，發揚不怕疲勞、連續作戰的優良作風，全力以赴、頑強奮戰，堅決打贏這場硬仗，「才能不辜負黨中央期望，不辜負習近平總書記期待，不辜負中央部委和兄弟省市對我們的大力支持，不辜負人民群眾的殷切期待」。

洞庭湖決口影響重大，湖南岳陽市華容縣防汛抗旱指揮部發佈「告全縣父老鄉親書」，呼籲廣大群眾遠離堤防決口區域，不聚集、不圍觀；鄰里之間發揮互幫互助、互相協作的團結合作精神，確保自身安全。同時要求民眾儘量不要前往花注路、S222繞城插旗、注滋口方向，以免影響救災搶險和物資保障車輛的通行。

兄弟 央視 客戶 洞庭湖

延伸閱讀

洞庭湖潰堤擴至150米 網批：有空做卡車橫幅沒空裝沙袋

選讀北大的湖南留守女孩畢業了 當年收考古圈50斤禮物

大陸水利部：長江流域內90條河流發生「超警」以上洪水

頭城最新看海秘境！離龜山島最近「藍色堤防步道」 宜蘭必訪的網美打卡點

相關新聞

洞庭湖226公尺大決口 已封堵66公尺

連日來的大雨影響下，洞庭湖堤防決堤，決口寬度一度超過226公尺，官媒央視新聞表示目前已經封堵66公尺，湖南官媒強調，要「...

大陸動畫電影《團圓令》開機 全流程將採AI技術製作

大陸中央廣播電視總台與北京新影聯影業、灌木文化、凌雲光公司聯合出品動畫電影《團圓令》，5日在2024世界AI大會舉辦開機...

生人勿近！上海神祕監獄提籃橋123年歷史 4000囚室曾擠8000人

在繁華的上海，有棟建築神祕且肅殺，黑色大門散發出生人勿近的氛場，這裡是有123年歷史的提籃橋監獄。這座關過日本戰犯、革命...

大陸7月高溫大雨仍持續 極端天氣影響糧食生產

中國家氣候中心4日發布預測，今年7月全中國多數地區氣溫較往年偏高。分析指出，中國面臨更熱的熱浪天氣與頻繁難測的暴雨。極端...

洞庭湖潰堤擴至150米 網批：有空做卡車橫幅沒空裝沙袋

南方連日暴雨致洞庭湖水位上漲，湖南省岳陽市華容縣團洲垸洞庭湖一處堤防昨下午發生管湧險情，出現數米寬的潰口，當地幹部挨家挨...

抗洪大作戰 10萬守堤人輪班盯水位 遊子返鄉救援

連日持續強降雨致長江中下游水位連續上漲，防汛形勢嚴峻。為保衛家園，許多沿岸村民近日加入24小時巡堤行列，吃住都在堤壩上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。