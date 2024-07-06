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大陸試圖封堵洞庭湖決堤缺口 第二道防線也告急

中央社／ 台北6日電

長江中下游暴雨導致洞庭湖昨天在湖南華容縣團洲垸決堤，決口寬達220公尺，逾47平方公里被淹沒。官方下午展開潰口封堵，並加固團洲垸和錢南垸之間的錢團間堤，這條長14.35公里的第二道防線已告急。

洞庭湖5日下午決堤，中國正面臨今年以來最嚴重的洪災。

綜合新華網、央視新聞等陸媒報導，中國國家主席習近平指示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區民眾，全力展開搶險救援工作。有關部門要迅速行動起來，組織力量展開防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，及時發現並第一時間處置險情，確保防汛安全。

有「湖南第一險」之稱的團洲垸一線大堤昨天潰決後，當地官方正緊急加固「第二道防線」。

報導指出，「第二道防線」是離決口僅2公里處的錢團間堤，這是一道橫亙在團洲垸和錢南垸之間、長14.35公里的土堤，要想不讓洪水繼續肆虐，淹沒隔壁的錢南垸，就必須盡快加固。

不過，錢團間堤比一線大堤單薄，自1996年以來從未用於「擋水」，堤身土壤結構不夠緊密。

專家指出，6日中午，隨著破堤而入的洪水湧入垸內，錢團間堤擋水面越來越大，堤身的土壤水分含量升高，滲漏等險情已經陸續出現，且在明後天可能出現得更密集。

錢南垸昨晚啟動防汛Ⅰ級應急回應，將14.35公里堤防任務分為6段，嚴格落實領導包段責任，全面巡堤查險、嚴防死守。

據報導，中國水利部長李國英上午主持召開擴大會議，分析研判華容縣團洲垸堤防決口險情發展態勢，指導督促有關單位、部門，固守錢團間堤、藕池河左堤和安全區圍堤，預置人員、料物、設備，避免擴大淹沒範圍。

「第二道防線」顯然已經告急。這場會議還提到，要從最不利情況出發，充分研判錢團間堤決口可能影響區範圍和人口，結合地形迅速提出搶築第二道防線方案。提前撤離可能受威脅地區民眾，確保人員安全。

湖南省防汛抗旱指揮部辦公室下午3時舉行新聞發布會通報，洞庭湖決堤後，截至6日12時許，堤壩決口寬約220公尺，垸內平均水深約5公尺，淹沒面積47.64平方公里，占團洲垸總面積92.5%。當地緊急撤離團洲垸民眾5755人，未發現人員傷亡。

通報說，目前，大量救援力量正展開決口封堵作業，儘快排除險情。專家表示，預計工作約需4天。

據通報，當地已調配3000餘人、50餘台工程車輛、18台挖土機進行清基掃障、鋪設彩條布、裝填砂袋等，對「第二道防線」展開加固工作。

報導說，相關部門對錢團間堤西側的錢糧湖南垸，已做好人員轉移預案，一旦「第二道防線」出現險情，立即依預案組織轉移。

暴雨 洪水

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