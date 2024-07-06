大陸動畫電影《團圓令》開機 全流程將採AI技術製作
大陸中央廣播電視總台與北京新影聯影業、灌木文化、凌雲光公司聯合出品動畫電影《團圓令》，5日在2024世界AI大會舉辦開機儀式。儀式上宣布，這部電影將採用AI技術進行全流程製作，為大陸電影製作首例。
據央視報導，《團圓令》以大熊貓團團、圓圓為原型，講述一對熊貓兄妹歷經磨難終於團圓的溫馨故事。
中央廣播電視總台虛擬現實實驗室副主任譚陽介紹，製作團隊通過積極研發，解決AI製作的角色一致性、高品質動畫生成和跨場景連貫性三大難題，重構傳統動畫電影製作流程。
報導指出，藉由AI大模型生成能力，《團圓令》電影製作省去傳統流程中建模、材質、骨骼綁定等環節，電影生產效率大幅提升，並實現從人力主導到智慧驅動的轉變。
此外，AI技術改變傳統動畫製作的線性流程，實現並行協作，讓製作人員可以同步展開角色設計、場景布局等工作，無需依賴前序步驟就能快速生成創意素材。同時，AI生成的畫面品質不再依賴動畫師的經驗和技能，通過訓練和提高算力，能夠帶來超出想像的精緻效果，實現從經驗導向到數據賦能的轉變。
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