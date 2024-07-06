大陸7月高溫大雨仍持續 極端天氣影響糧食生產

中國家氣候中心4日發布預測，今年7月全中國多數地區氣溫較往年偏高。分析指出，中國面臨更熱的熱浪天氣與頻繁難測的暴雨。極端天氣將導致棉花、稻作減產，持續威脅糧食安全。

中國氣象局於4日舉行新聞記者會，國家氣候中心副主任賈小龍表示，預計今年是盛夏，除內蒙古東北部、東北地區中部和北部氣溫接近往年同期外，全中國大部分地區氣溫偏高，普遍偏高攝氏1至2度，江南南部和華南出現階段性高溫可能性大。

路透社報導指出，由於氣候變化，中國面臨更熱、持續更長的熱浪天氣，以及更頻繁和難以預測的暴雨。極端天氣可能會影響水稻和棉花等農作，威脅中國糧食生產。

今年6月的破紀錄高溫，已讓中國西北和東部的主要產糧省分陷入困境，玉米延後播種，而其他地區則面臨暴雨淹沒大豆和稻田。

報導也引述中國氣象局發布的年度「中國氣候變化藍皮書」表示，在30年內全中國的最高氣溫可能上升攝氏1.7度至2.8度，中國東部和新疆西北部地區將遭受嚴重影響。

另據中國應急管理部日前發佈「7月全國自然災害風險形勢」，認為7月全中國自然災害風險形勢更為複雜嚴峻。

其中，東北、華北、華東、華中等地洪災風險高，長江、淮河、海河、松遼、太湖等流域可能出現較重汛情；華南、西南地區南部、華東中部和南部、華中中部和南部氣溫偏高，高於攝氏35度的高溫日數較往年同期偏多，高溫熱浪風險較高。