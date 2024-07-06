洞庭湖決堤 當地封堵潰口工作已開始

湖南省華容縣團洲垸洞庭湖大堤潰口處已經在進行封堵潰口的工作。根據中國媒體報導，目前決口寬約220公尺，從下午1時半開始進行封堵，卡車載著石塊陸續倒進潰口處，再由推土機逐步填平向前推進。

中國媒體澎湃新聞報導，今天下午1時，團洲垸洞庭湖大堤潰口，堤壩兩側的水位基本已持平。水利專家指出，一旦水位持平就可以實施封堵，指揮部已在現場做好準備。

現場工作人員介紹，目前決口寬約220公尺。從下午1點半左右開始進行合龍封堵，目前正一點點合龍，工作量還非常大。

在長江及洞庭湖流域洪水高漲下，湖南省華容縣團洲垸的洞庭湖堤防昨天傍晚5時48分出現決堤。

報導指出，湖南省、岳陽市累計調度各類救援人員2300多人，出動160多艘衝鋒舟，有序撤離華容縣團洲垸群眾5755人，未發生人員傷亡，全部安全轉移。與此同時，華容縣迅速制定團洲垸安全區2235名群眾轉移方案，目前已全部轉移完畢。

報導指，當地已緊急從華容周邊縣市區、常德、益陽、長沙等地調撥5.56萬噸塊石。省、市救援人員正在嚴防守在團洲垸和錢糧湖垸間堤，確保第2道防線安全，同時做好團洲垸潰口封堵前的各項準備工作。