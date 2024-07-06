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極端氣候釀災！山東龍捲風橫掃縣城 已釀5死83傷

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
山東菏澤市東明縣、鄄城縣等地5日下午出現強對流龍捲風自然災害，多家房舍被強風摧毀（圖／取自央視）
山東菏澤市東明縣、鄄城縣等地5日下午出現強對流龍捲風自然災害，多家房舍被強風摧毀（圖／取自央視）

大陸近日接連發生極端氣候災害，山東菏澤市東明縣、鄄城縣等地5日下午出現強對流龍捲風自然災害，目前統計已造成5人死亡，83人不同程度受傷，有2,820間房屋受損、6.09萬畝農田受災、48條供電線路損壞。

據央視報導，災情發生後，山東省市縣全面展開救災工作，組織省市縣醫療專家對受傷人員全力進行救治；逐戶排查並及時轉移和妥善安置受災群眾；抽調專業力量，對居民房屋、基礎設施受損情況進行全面調查和連夜搶修，目前道路、供電、用水、通訊等已基本恢復。

大陸網友在微博上傳影片顯示，龍捲風移動速度極快，捲起大量碎片，期間還伴隨閃電。龍捲風過後，道路上多間房舍的屋頂被掀翻，停車場被摧毀。許多網友表示，沒想到自家附近會出現龍捲風。

東明縣一位市民告訴封面新聞記者，5日下午兩點半左右，他正駕車在東明縣縣城解放路段行駛，當時天色昏暗，他的車前方突然出現一陣大風，周圍的樹木都被吹倒，這陣風持續約兩分鐘。

當地一位水產店老闆告訴九派新聞記者，店裡玻璃門都被龍捲風刮壞，冰箱及水產也被刮走，他表示，「嚇得我躲到洗衣機下，以為世界末日了。」另一市民則表示，自家社區旁廣場的貨櫃箱也都被龍捲風颳走，此前他從未在本地看過颳龍捲風。

極端氣候 龍捲風

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