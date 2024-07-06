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華容洞庭湖大堤決堤搶險 內外水持平潰口將封堵

中央社／ 台北6日電

湖南省華容縣團洲垸洞庭湖大堤決口搶險工作持續一整夜。根據中國媒體報導，截至今天上午9時，洞庭湖團洲垸潰口寬220公尺，潰口堤內外水位僅相差0.17公尺。當水位持平時，潰口將進行封堵。

據中國媒體澎湃新聞報導，目前大批車輛人員在堤上待命，現場正在搭建施工平台，以方便工程車輛出入。

管轄華容縣的岳陽市水文中心監測科科長彭安平指出，省、市兩級水位中心9名隊員於昨夜到達潰口現場，監測潰口流速，每半個小時監測一次潰口堤外水位和潰口堤內水位。

截至上午9時，堤外水位為31.63公尺，堤內水位為31.46公尺，相差0.17公尺。目前潰口流速在變慢，堤內外水位均在回升，待堤內外水位持平時，施工人員將對潰口進行封堵。

據中國媒體央視新聞，截至5日晚間10點，缺口寬約8公尺、長約150公尺。水利部門介紹，強行堵口難度很大，目前的方案是，等大堤兩邊的水位差稍微小一些或持平的時候開始堵口。

報導稱，目前已安全轉移安置群眾5755人，未出現人員傷亡。

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