洞庭湖決堤緊急撤離5755人 預撥24.3億元救災
湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防5日決堤，緊急撤離5755人，中國財政部、應急管理部預撥人民幣5.4億元（下同，約新台幣24.3億元）資金投入湖南與其他省市救災工作。
湖南省華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防5日決堤。據央視報導，5日下午4時許，發生管湧情況，下午5時48分，緊急封堵失敗後堤壩決堤；截至5日晚10時，缺口寬約8公尺、長約150公尺，轉移安置群眾5755人，未有人員傷亡。
中國領導人習近平目前在外訪問，他要求全力展開搶救工作。據新華社6日報導，習近平表示，相關地方黨委政府和有關部門要迅速動起來，組織力量展開防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，在第一時間發現、處置險情，確保防汛安全。
中國國務院總理李強要求，全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，加強庫壩堤防巡查防守、排查各類安全隱患，確實保障人民生命財產安全；國家防總要加強預報、預警和會商研判。
中國財政部、應急管理部6日緊急預撥5.4億元中央自然災害救災資金支持湖南等地做好洪澇、地質災害、森林火災救災工作。
預撥湖南、安徽、江西、黑龍江、江蘇、浙江、湖北、重慶、貴州9省（市）洪澇及地質災害救災補助資金5.03億元，用於搜救轉移安置受災者與排除危險等應急處置、展開次生災害隱患排查、倒損民房修復等工作。
預撥內蒙古、山西2省（區）森林火災救災補助資金0.37億元，用於應急搶險救援。
財政部要求有關省（區、市）財政廳（局）趕緊將資金撥付災區，掌握災區應急救援資金安排、需求，採取措施保護人民生命財產安全，確實加強資金監管，充分發揮資金效益。
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