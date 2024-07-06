湖南堤防決提寬達150公尺 緊急疏散5755名居民

大陸湖南華容縣團洲垸洞庭湖一線堤防5日下午發生管湧險情，經緊急封堵失敗後堤壩決堤。目前，附近村里社區約五千名民眾已基本轉移完畢。大陸國家防總、水利部、應急管理部已派出工作組趕赴現場指導。湖南省、岳陽市黨政工作人員正在現場指揮搶險救援。

據澎湃新聞，管湧是堤防工程常見險情之一，是指在汛期高水位情況下，堤防背水側發生流土和地下侵蝕（Subsurface erosion）。洞庭湖區多數堤垸（堤壩、水壩）坐落在粉細砂土層和砂卵石層上，由於堤基沙卵石層厚度大、透水性強，受洪水滲透壓力影響，易產生嚴重滲漏。

該決堤口5日下午5點經初步勘測寬度約10公尺，另有媒體於當天下午7點指出，決堤口寬度已延伸至約100公尺。但陸媒今晨報導，截至5日晚10時，缺口寬約8公尺、長約150公尺。目前， 已安全轉移安置民眾5755人，未出現人員傷亡。

據新華社報導，大陸國家主席習近平對此作出重要指示，要及時轉移並妥善安置受威脅地區群眾，全力開展搶險救援工作，切實保護好人民群眾生命財產安全，國家防總要派出工作組加強指導。

習近平強調，大陸全面進入主汛期以來，一些地方降雨量大、持續時間長，防汛形勢嚴峻，特別是堤壩受水侵蝕時間過長容易出現管湧等險情，存在較大風險隱患。相關地方黨委政府和有關部門要迅速行動起來，組織力量開展防汛救災搶險工作，加強巡堤查險，及時發現並第一時間處置險情，確保防汛安全。

大陸國務院總理李強作出批示，要全力做好搶險處置工作，控制險情發展，妥善安置受災群眾，同時加強庫壩堤防巡查防守，排查各類安全隱患，切實保障人民群眾生命財產安全。國家防總要加強預報預警和會商研判，指導督促各地各部門毫不鬆懈做好防汛搶險救災各項工作，全力確保安全度汛。

一名防汛專家告訴澎湃新聞記者，「若想根治這些管湧風險，希望國家盡快啟動洞庭湖重要堤防加固工程二期，增加防滲牆，讓洪水的滲徑更長。」