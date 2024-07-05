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福建印發新文件 將推廣「廈漳泉金一程多站」旅遊線路

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸福建省近日發布《廈漳泉都市圈發展規劃》，針對金門與兩岸「融合發展」有多處著墨。（圖／取自廈門台辦微信公眾號）
大陸福建省近日發布《廈漳泉都市圈發展規劃》，針對金門與兩岸「融合發展」有多處著墨。（圖／取自廈門台辦微信公眾號）

大陸福建省日前發布「廈漳泉都市圈發展規劃」的文件，當中多處提到兩岸相關政策與規劃，包含推動增開廈門、泉州至台中、澎湖、高雄空中客貨直航航班；文件還提到要「打造和推廣廈漳泉金『一程多站』旅遊線路」，釋出大陸可能開放民眾到金門旅遊的訊號。

上述文件是由大陸福建省政府官網4日發布的「關於印發《廈漳泉都市圈發展規劃》的通知」，文件印發日期則為2024年6月14日。不過在5日晚間，這份文件與政策解讀已經無法從福建省官網點閱。

根據廈門台辦微信公眾號5日轉發的文件全文，在《規劃》當中，提到要「全方位推動與金門融合發展」，包含以環廈門灣區域為核心，布局建設「廈漳泉金同城生活圈」，加快推進與金門通電、通氣、通橋；「研究論證廈金鐵路必要性和可行性」，加快泉廈金通道前期工作，實施廈門至金門通道大陸側工程建設。

在兩岸設施互聯的部分，官方還表示建設晉江金門供水水源保障工程；完善廈金電力聯網方案，做好向金門海纜輸電前期工作；利用廈金海底光纜，促進兩岸間的網路直通，爭取廈金光纜商業化運營。

就旅遊和人員運輸議題，文件提出持續提升對金門的水路客貨運服務能力，要推進「兩門」遊艇雙向直航，打造和推廣廈漳泉金「一程多站」旅遊線路。此外還提到要拓展閩台海鐵多式聯運服務；推動增開廈門、泉州至台中、澎湖、高雄空中客貨直航航班。細項部分還有東山5,000噸級對台客貨碼頭、漳台海鐵聯運項目；泉州對台客貨運樞紐中心等。

先前在2023年9月中共中央與大陸國務院已訂定「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見」，後續各部門與福建省接續提出許多文件，此次的文件也有不少內容在先前已經提出，但仍有一些新的政策，如打造和推廣廈漳泉金「一程多站」旅遊線路。

公開資料顯示，在新冠疫情前，根據福建公布的數據，福建居民赴金馬澎地區個人遊（自助遊）原先有海西20個城市，目前海西赴金馬澎自由行仍未恢復，但近期已經有福州踩線團赴馬祖。

廈門 福建 金門

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