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台商四川突亡故 海基會：操作動力機械意外
一位在四川的盧姓台商日前不幸過世，引起媒體關注，而海基會表示，盧姓台商是在操作動力機械事發生意外致死，未來會協助家屬完成公證程序等事宜，也會提供遺產繼承法律諮詢。
針對盧姓台商亡故，海基會5日表示，有已主動聯繫家屬及成都台商協會。據了解，盧姓台商於6月21日操作動力機械時發生意外致死，在台家屬獲報後已趕往當地處理後事，將遺體火化後攜帶骨灰返台。
海基會表示，未來將協助家屬儘速完成死亡證明公證程序、辦理除戶等事宜，後續涉及中國大陸地區遺產繼承問題，亦將提供家屬相關法律諮詢。
此前有媒體報導，盧姓台商是成都烏木藝術博物館創辦人，近期曾有意將藏品轉移到台灣。據該博物館微信公眾號消息，所謂「烏木」專指埋藏於地下數千年的各類名貴古樹，似石非石、似木非木，也是巴蜀傳統文化的代表之一。主要發現於四川盆地及成都平原。該館目前則已收藏數千件藏品。
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