台商四川突亡故 海基會：操作動力機械意外

一位在四川的盧姓台商日前不幸過世，引起媒體關注，而海基會表示，盧姓台商是在操作動力機械事發生意外致死，未來會協助家屬完成公證程序等事宜，也會提供遺產繼承法律諮詢。

針對盧姓台商亡故，海基會5日表示，有已主動聯繫家屬及成都台商協會。據了解，盧姓台商於6月21日操作動力機械時發生意外致死，在台家屬獲報後已趕往當地處理後事，將遺體火化後攜帶骨灰返台。

海基會表示，未來將協助家屬儘速完成死亡證明公證程序、辦理除戶等事宜，後續涉及中國大陸地區遺產繼承問題，亦將提供家屬相關法律諮詢。