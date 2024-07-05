成都台商意外亡故 海基會：已聯繫家屬將提供協助
四川成都烏木藝術博物館創辦人台商盧泓傑日前傳出意外身亡，海基會表示已主動聯繫家屬及成都台商協會，將協助處理各式程序，後續遺產繼承問題也將提供法律協助。
台商盧泓傑於中國四川成都創辦烏木藝術博物館，今年6月21日因烏木吊掛意外死亡，遺體於當地火化。
海基會今天表示，已主動聯繫家屬及成都台商協會。據了解，家屬日前已趕往當地處理後事，將遺體火化後攜帶骨灰返台。
海基會表示，未來將協助家屬儘速完成死亡證明公證程序、辦理除戶等事宜，後續涉及中國大陸地區遺產繼承問題，也將提供家屬相關法律諮詢。
據公開資訊，盧泓傑在2000年斥資人民幣3000多萬元（約新台幣1.33億元）成立成都烏木藝術博物館，於2011年在都江堰青城大道中興鎮正式對外開放，並掛牌成為成都市科普教育基地。
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