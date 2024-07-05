快訊

「花蓮最美餐廳」宣布將熄燈！老闆吐心聲透露下一步

月租5100萬有望再漲？台北雙星預計2029點燈 如何照亮老城西區

救癌末妻違停夫吞罰單屬「緊急避難」 律師：看到溫暖的判決

陸國家電影局：影片赴境外參加電影節前須備案

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
第60屆金馬獎最佳紀錄短片由《備忘錄》奪得，該片以新冠病毒流行期間上海封城為題材。記者吳致碩／攝影
第60屆金馬獎最佳紀錄短片由《備忘錄》奪得，該片以新冠病毒流行期間上海封城為題材。記者吳致碩／攝影

大陸國家電影局4日發布公告，根據《中華人民共和國電影產業促進法》和《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。

公告指出，國家支持國產影片參加境外電影節（展），擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。備案遵循屬地原則，影片在立項的省級電影主管部門備案。在大陸國家電影局直接立項的影片，向國家電影局備案。

公告要求，備案主體應在節（展）舉辦二十個工作日前報送備案材料：加蓋申請單位公章的備案申請，包括電影節展名稱中英文、時間、地點，電影出品單位聯繫人、聯繫電話、影片公映許可證影本。

此外，短片參加境外電影節展也需要參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。

有大陸網友評論，此舉能管制醜化大陸的作品，也有大陸網友認為，此舉是針對賈樟柯和婁燁等大陸導演。

據德國之聲報導，婁燁新作《一部未完成的電影》5月在法國坎城影展上入圍特別展映單元，該片講述2020年初一個電影劇組在武漢附近聚會的故事，其中一人病倒後，其他人被強行關在飯店房間長達數月。法新社預計，因中國大陸嚴格的審查制度，該片不太可能在中國大陸上映。

此外，由大陸窮山惡水電影小組以新冠病毒流行期間上海封城為題材的紀錄短片《備忘錄》，獲2023年第60屆金馬獎最佳紀錄短片獎。該片在金馬獎官網的簡介寫道：「2022年春天，新冠病毒在上海大流行，官方堅持清零下，全市兩千四百萬人遭強制禁足。受困貧窮社區的電影人，以手機、電視、網路等手邊素材為底，捕捉封城下的荒謬封控、官民衝突，與一場注定失敗的人民抵抗。當歷史被美化，網路被和諧，記憶會淡忘，我們需要電影來備忘。」

大陸國家電影局公告，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。（圖／取自大陸國家電影局）
大陸國家電影局公告，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。（圖／取自大陸國家電影局）

影片 電影

延伸閱讀

住寒居「送電影票+台虎啤酒」！再享翌日早餐，每人免2500元

中山73七月「說故事的人—濱口竜介專題」登場

政院反對離島建設開放中資 陳玉珍：大陸工程技術很進步

徐巧芯爆：不少將軍座車使用大陸製行車記錄器

相關新聞

陸國家電影局：影片赴境外參加電影節前須備案

大陸國家電影局4日發布公告，根據《中華人民共和國電影產業促進法》和《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，完成拍攝製...

兩中國籍學生涉偽造文書就讀港大 恐查出最多百人造假

香港大學經管學院日前爆出有碩士生涉嫌以假學歷申請入學，香港警方4日表示，近日拘捕兩名中國女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處...

為爭羽毛球場 少年遭7旬老翁「用球拍賞巴掌」！網怒：不拘留？

近日，在江蘇淮安市一羽毛球館內，有兩人因場地問題起爭執，涉事老翁竟用球拍多次抽打少年的臉部，引發網友熱議。

從台南到北京 台灣健身教練樂創新

在台灣工作9年，曾在台灣最大連鎖健身房擔任專任教練，也曾任自由教練，疫情後遠赴北京工作，僅首3個月，平均月薪就超過13萬...

上海2大機場 暑運量將增16%

今年7月1日至8月31日暑運期間，上海浦東、虹橋兩大國際機場預計日均客流量36萬人次，同比增長16%。

體感溫度達44.1度 上海今午飆全大陸最高溫

江浙滬一帶4日高溫酷熱，上海徐家匯氣象站今午記錄到38.2℃，成為全大陸2421個國家級氣象站觀測點的最高溫，當地的體感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。