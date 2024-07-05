陸國家電影局：影片赴境外參加電影節前須備案
大陸國家電影局4日發布公告，根據《中華人民共和國電影產業促進法》和《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。
公告指出，國家支持國產影片參加境外電影節（展），擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。備案遵循屬地原則，影片在立項的省級電影主管部門備案。在大陸國家電影局直接立項的影片，向國家電影局備案。
公告要求，備案主體應在節（展）舉辦二十個工作日前報送備案材料：加蓋申請單位公章的備案申請，包括電影節展名稱中英文、時間、地點，電影出品單位聯繫人、聯繫電話、影片公映許可證影本。
此外，短片參加境外電影節展也需要參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。
有大陸網友評論，此舉能管制醜化大陸的作品，也有大陸網友認為，此舉是針對賈樟柯和婁燁等大陸導演。
據德國之聲報導，婁燁新作《一部未完成的電影》5月在法國坎城影展上入圍特別展映單元，該片講述2020年初一個電影劇組在武漢附近聚會的故事，其中一人病倒後，其他人被強行關在飯店房間長達數月。法新社預計，因中國大陸嚴格的審查制度，該片不太可能在中國大陸上映。
此外，由大陸窮山惡水電影小組以新冠病毒流行期間上海封城為題材的紀錄短片《備忘錄》，獲2023年第60屆金馬獎最佳紀錄短片獎。該片在金馬獎官網的簡介寫道：「2022年春天，新冠病毒在上海大流行，官方堅持清零下，全市兩千四百萬人遭強制禁足。受困貧窮社區的電影人，以手機、電視、網路等手邊素材為底，捕捉封城下的荒謬封控、官民衝突，與一場注定失敗的人民抵抗。當歷史被美化，網路被和諧，記憶會淡忘，我們需要電影來備忘。」
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