陸國家電影局：影片赴境外參加電影節前須備案

大陸國家電影局4日發布公告，根據《中華人民共和國電影產業促進法》和《廣播影視節（展）及節目交流活動管理規定》，完成拍攝製作的電影取得電影公映許可證後，方可參加電影節（展）。

公告指出，國家支持國產影片參加境外電影節（展），擬參加境外電影節（展）的，送展法人、其他組織應當在該境外電影節（展）舉辦前，將相關材料報電影主管部門備案。備案遵循屬地原則，影片在立項的省級電影主管部門備案。在大陸國家電影局直接立項的影片，向國家電影局備案。

公告要求，備案主體應在節（展）舉辦二十個工作日前報送備案材料：加蓋申請單位公章的備案申請，包括電影節展名稱中英文、時間、地點，電影出品單位聯繫人、聯繫電話、影片公映許可證影本。

此外，短片參加境外電影節展也需要參照執行，由境內第一出品單位或送展法人向國家電影局備案。

有大陸網友評論，此舉能管制醜化大陸的作品，也有大陸網友認為，此舉是針對賈樟柯和婁燁等大陸導演。

據德國之聲報導，婁燁新作《一部未完成的電影》5月在法國坎城影展上入圍特別展映單元，該片講述2020年初一個電影劇組在武漢附近聚會的故事，其中一人病倒後，其他人被強行關在飯店房間長達數月。法新社預計，因中國大陸嚴格的審查制度，該片不太可能在中國大陸上映。