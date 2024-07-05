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兩中國籍學生涉偽造文書就讀港大 恐查出最多百人造假

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
香港大學經管學院院長蔡洪濱。（圖／取自香港大學經管學院）
香港大學經管學院院長蔡洪濱。（圖／取自香港大學經管學院）

港大學經管學院日前爆出有碩士生涉嫌以假學歷申請入學香港警方4日表示，近日拘捕兩名中國女子，涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。香港大學經管學院院長蔡洪濱接受財新網訪問透露，經調查目前已發現30多名學生採用假學歷申請入學，主要製造假的海外院校學歷，涉案學生均為中國大陸人，推算最終或查出80至100位學生學歷造假。

據明報、星島日報報導，香港西區警區重案組調查後，於上月22日及本月3日先後拘捕一名24歲及一名34歲中國女子，兩人涉嫌行使虛假文書及向入境處人員作虛假申述。其中24歲女子上月24日已在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊；34歲女子正被扣查。據悉兩人均為港大生，在出入境時被捕。

香港大學經管學院今年5月揭發有碩士生以假學歷入讀，5月起發起全院調查，要求所有在學碩士生重新提交大學學歷認證和成績單等資料。蔡洪濱日前接受財新網訪問時表示，目前大學畢業於中國和香港的在讀碩士生，學歷全部真實，這次查出30多個個案，主要是製造假的海外院校學歷，均為中國籍學生，協助他們的中介來自中國及海外，暫未發現香港中介機構。

蔡洪濱形容學歷造假的手法各有不同，曾有申請人畢業於不錯的美國高中，其聘請中介做「背景提升」，中介製造假的紐約大學學歷，成績單、學位證、信封、封條都跟真的一樣。

蔡洪濱透露，學院正付費做學歷覆核，現與中國大陸教育部下屬「留學服務中心」合作，認證所有用海外學歷申請入學的學生個案；至於持中國大學學歷者，須提供中國大陸高等教育學生信息網的認證資料。他又稱，學院有意將調查結果寫成報告，公開「黑中介」的造假手法，供其他院校參考。

港大 申請入學 碩士 香港

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