為爭羽毛球場 少年遭7旬老翁「用球拍賞巴掌」！網怒：不拘留？

近日，在江蘇淮安市一羽毛球館內，有兩人因場地問題起爭執，涉事老翁竟用球拍多次抽打少年的臉部，引發網友熱議。

影片顯示，在羽毛球館內，穿著黑色衣服的老翁與一名少年發生衝突。過程中，老翁揮動手中的球拍，先後抽打少年的臉部及身體，球拍打到少年身上後斷開。網傳經派出所調解，老翁向少年賠償500元人民幣（約新台幣2230元）。

《極目新聞》報導，當事人小南（化名）表示，事發於7月1日，他與朋友在球館內打羽毛球，一名71歲的老翁趁他撿球的空檔搶佔場地，並聲稱他已在場內。

小南表示，當時老翁是第4次以該理由搶佔場地，前3次他與朋友都有讓位，他們覺得對方是故意欺負人，於是上前理論。雙方發生口角，老翁後來用羽毛球拍抽打小南的臉部及身體，好友見狀立即報警。

由於球拍的纖維刺進皮膚，小南需到醫院打破傷風針。目前，他頭部腫脹，感覺下巴骨頭疼痛。事後，小南與老翁被警方帶到派出所調查，他已在和解書上按下手印。

網友得知後續後紛紛打抱不平，「500？這麼便宜？能不能我給他1000（約新台幣4460元），讓我也用球拍爽爽抽他一回」、「500塊隨便打人？」、「該拘留7天。壞人變老了」、「派出所如果這麽調解的話，我用拍子抽大爺，拍子打斷了為止，我賠1000行嗎」、「為啥同意和解，不拘留嗎？」、「持械傷人，換我就叫律師告他！」、「年輕人還是太年輕，接受調解了」、「大爺沒見過惡人，就挑少年」、「天哪！！！傷害人的成本這麽低嗎？」。

延伸閱讀：

有片｜北京地鐵老翁被拒讓座 拐杖放女生雙腿間來回橫掃惹議

男子坐地鐵讓座給老翁 竟被對方性騷擾逼看手機AV：100元來我家

文章授權轉載自《香港01》