體感溫度達44.1度 上海今午飆全大陸最高溫

江浙滬一帶4日高溫酷熱，上海徐家匯氣象站今午記錄到38.2℃，成為全大陸2421個國家級氣象站觀測點的最高溫，當地的體感溫度更達44.1℃。

據大陸中央氣象台數據，4日中午12-13時，大陸全國國家級氣象站觀測點中，最高氣溫的頭五位，全在浙江及上海，第一位是上海的徐家滙，記錄到38.2℃，徐家匯體感溫度44.1℃。其後依次為浙江嘉善38.2℃；浙江奉化38℃；浙江鎮海37.7℃；浙江北侖37.7℃。

另據上海氣象部門消息，4日正午12時，上海部分氣象觀測點的測得資料已經突破39℃，最高已達39.5℃。

上海徐家滙站熱爆，登上大陸全國第一位，一度更成為微博熱搜和百度熱搜。

據上海證券報，上海4日發出今夏首個高溫橘色預警。上海中心氣象台2024年07月04日09時30分發布高溫橙色預警訊號：受副熱帶高壓影響，預計上海大部地區4日的最高氣溫將超過37℃，請注意防範強高溫對工農業生產、人體健康的不利影響，確保生產、消防、用電等方面的安全。

上海中心氣象台給出防禦指南：一、外出時做好防暑防曬；盡量避免在高溫時段進行戶外活動。二、盡量縮短戶外露天作業時間。三、雇主落實防暑降溫保障措施。四、政府及相關部門依照預案，做好高溫應變工作。