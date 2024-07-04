雨下不停…大陸催生梅雨經濟：雨具、除濕機等產品銷量漲

大陸近期受梅雨季影響，帶動一陣「梅雨經濟」，雨傘、雨鞋、雨具、除濕機和烘乾機等產品銷量上升。據央視報導，大陸生產除濕產品的工廠正在加快腳步生產以滿足急增的訂單，直播帶貨的銷售額也明顯增長，有商家直播間總銷售額是平時三倍。

此外，海外出口表現也較為亮眼。據統計，今年1月至5月，浙江慈溪除濕器出口額為人民幣2.6億元，年增20.1%；出口額排在前三位的國家為英國、美國和土耳其，出口額分別為人民幣7,440.2萬元、3,143.1萬元和1,055.7萬元。

據雲南網報導，在寧波一家商場，參觀選購烘乾機、除濕機的顧客明顯增多。6月以來，其中一家店的洗衣機、烘乾機和除濕機的銷售提升顯著，月增超過100%。自帶除濕除菌功能的空調也成為近期熱門首選。有民眾表示，因連日下雨導致洗的衣服總是曬不乾，於是在兩周前購入一台烘乾機。

一位浙江義烏的貿易商表示，重量為100克的超輕傘每日零售量可達幾百單，批發量可達三千至五千，大陸市場的銷量年增約10%到20%。

另外，因下雨導致的潮濕環境還容易孳生蚊蟲細菌，許多樟腦丸、防霉包和驅蟲劑等防霉防蛀產品，也都被擺在商場中的顯眼位置。據大潤發統計，6月以來，大潤發高鑫廣場店除濕類產品日均銷售額月增66.7%，年增40%；樟腦丸也迎來熱銷，6月以來日均銷售額為5月的30倍。