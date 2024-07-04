雨下不停…大陸催生梅雨經濟：雨具、除濕機等產品銷量漲

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
家住上海的劉先生因梅雨下不停，導致衣服曬不乾，決定買一台烘乾機。（圖／取自瀟湘晨報）
家住上海的劉先生因梅雨下不停，導致衣服曬不乾，決定買一台烘乾機。（圖／取自瀟湘晨報）

大陸近期受梅雨季影響，帶動一陣「梅雨經濟」，雨傘、雨鞋、雨具、除濕機和烘乾機等產品銷量上升。據央視報導，大陸生產除濕產品的工廠正在加快腳步生產以滿足急增的訂單，直播帶貨的銷售額也明顯增長，有商家直播間總銷售額是平時三倍。

此外，海外出口表現也較為亮眼。據統計，今年1月至5月，浙江慈溪除濕器出口額為人民幣2.6億元，年增20.1%；出口額排在前三位的國家為英國、美國和土耳其，出口額分別為人民幣7,440.2萬元、3,143.1萬元和1,055.7萬元。

據雲南網報導，在寧波一家商場，參觀選購烘乾機、除濕機的顧客明顯增多。6月以來，其中一家店的洗衣機、烘乾機和除濕機的銷售提升顯著，月增超過100%。自帶除濕除菌功能的空調也成為近期熱門首選。有民眾表示，因連日下雨導致洗的衣服總是曬不乾，於是在兩周前購入一台烘乾機。

一位浙江義烏的貿易商表示，重量為100克的超輕傘每日零售量可達幾百單，批發量可達三千至五千，大陸市場的銷量年增約10%到20%。

另外，因下雨導致的潮濕環境還容易孳生蚊蟲細菌，許多樟腦丸、防霉包和驅蟲劑等防霉防蛀產品，也都被擺在商場中的顯眼位置。據大潤發統計，6月以來，大潤發高鑫廣場店除濕類產品日均銷售額月增66.7%，年增40%；樟腦丸也迎來熱銷，6月以來日均銷售額為5月的30倍。

梅雨 除濕機 雨傘

延伸閱讀

藍委提修正離島建設條例草案 陸委會：現階段無法同意

特斯拉首列大陸政府採購名單 採購中心：特斯拉屬國產車

大陸人妻在台稱呼丈夫…被同事教育不能叫「老公」 對岸網友氣炸

陸海警船又驅離台灣漁船 海巡署船艦今午廣播「此為本國籍漁船作業海域」

相關新聞

紅顏禍水？陸學霸女神跨領域學歷太驚人 畢業發言後遭質疑「學術妲己」

近期鄰近畢業季，許多學校紛紛為畢業生們舉辦畢業典禮。而在學期間有特別優秀表現的學生，也有機會在畢業典禮上作為代表公開發表畢業感言。然而，一段畢業典禮上的優秀畢業生發言…

雨下不停…大陸催生梅雨經濟：雨具、除濕機等產品銷量漲

大陸近期受梅雨季影響，帶動一陣「梅雨經濟」，雨傘、雨鞋、雨具、除濕機和烘乾機等產品銷量上升。據央視報導，大陸生產除濕產品...

皆為陸籍！陸媒曝港大查獲約30名學生「假學歷入學」 涉事人數恐達80名

據報導，香港大學經濟及工商管理學院最近查獲約30名學生採用假學歷申請入學，院方仍在調查中，預計人數還會上升，最終可能有8...

西瓜辦、饅頭辦…「又要安排人」爭議沒斷過

「吉林市擬組建鍋包肉辦公室」話題在衝上熱搜後，由於公務員在中國是令人嚮往的職業，引發了「又要安排人」質疑。對此，吉林政府...

後悔了…深中車道喝咖啡擺拍 司機被扣分罰款還要重考駕照

深中通道在6月30日正式開通，不少市民及遊客在第一時間湧入打卡，造成交通擠塞，甚至還有人在橋上應急車道上做出踰法行為，就...

神18航天員2次出艙 活動6.5小時、完成艙外巡檢

據中國載人航天工程辦公室消息，3日晚上10時51分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。