上海2大機場 暑運量將增16%

今年7月1日至8月31日暑運期間，上海浦東、虹橋兩大國際機場預計日均客流量36萬人次，同比增長16%。

中新社報導，根據上海機場集團消息，今年暑運期間，上述兩大國際機場預計航班量14萬架次（其中浦東國際機場9.4萬架次、虹橋國際機場4.6萬架次），日均航班起降2265架次，同比增長8%；客流量2220萬人次（其中浦東國際機場1389萬人次、虹橋國際機場831萬人次），日均客流量36萬人次，同比增長16%。

北京、廣州、成都、三亞、烏魯木齊將成大陸熱門出行地。日、泰、星、阿拉伯將成國際熱門出行地。

上海機場聯合各家航空公司不斷完善航線布局，結合暑運市場特點新增、恢復和加密多條航線。大陸國內方面，新開及加密上海至阿勒泰、敦煌、呼和浩特等地航線；國際方面，新開上海至英國曼徹斯特、法國馬賽航線，恢復上海至西班牙巴塞隆納、日本鹿兒島等地航線，加密上海至英國倫敦蓋特維克、荷蘭阿姆斯特丹、比利時布魯塞爾、澳洲雪梨、南韓首爾等地航線。

中國東方航空集團有限公司發布的2024年暑運航班計畫顯示，在今年7月1日至8月31日共計62天的暑運期間，東航將投入包括6架國產大飛機C919在內的近800架客機，執行客運航線1002條，覆蓋大陸國內外249個航點。計畫日均執行客運航班達3213班，相比2019年同期上升13%，國際及地區航班恢復至2019年同期的102%。 中國南方航空集團有限公司計畫於7月1日至8月31日期間，執行總航班量近20萬班次（往返算兩個班次），其中加班超1.4萬班次。