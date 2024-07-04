皆為陸籍！陸媒曝港大查獲約30名學生「假學歷入學」 涉事人數恐達80名
據報導，香港大學經濟及工商管理學院最近查獲約30名學生採用假學歷申請入學，院方仍在調查中，預計人數還會上升，最終可能有80至100人，而警方調查發現，涉事學生都是中國籍。
明報今天轉述中國大陸財新網報導，港大經管學院早前首先發現有個別學生以假學歷申請入學，於是5月起主動發起全院調查，要求所有在學的碩士生重新提交大學學歷認證，成績單等資料。
報導引述該院院長蔡洪濱說，經多個管道檢查後，發現假學歷主要來自海外高校，至今已發現約30名學生採用假學歷申請入學，由於仍在調查中，人數可能會上升，預料涉事學生人數最終可能達80至100名。
報導表示，據警方調查，涉事學生都是中國籍。
蔡洪濱指出，部分學生不知仲介會偽造學歷，以為只是透過包裝學術經歷、寫申請文書等手法讓自己能錄取，但也有部分學生和家長知情，甚至主動參與作假，因此學院正商討如何處理學生。
他希望這次調查的重點為打擊「黑仲介」，在法律上追究責任，以及引起關注，令這些仲介的潛在客戶知道花錢得到的並非港大文憑，「而是一個犯罪記錄，甚至是牢獄之災」。
他說，將會把這次假學歷調查的經驗寫成報告，公開「黑仲介」的假手法，以供香港其他院校參考。
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