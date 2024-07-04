快訊

自廢武功？外傳「爆破中隊」將裁撤 海軍陸戰隊回應了

江坤俊人設翻車…醫師姜冠宇揭「偷吃再正常不過」婚前1招明哲保身

議事人員離場遭綠委上前「就教」一路跟隨 徐巧芯曬影片：這就軟禁啊！

紅顏禍水？陸學霸女神跨領域學歷太驚人 畢業發言後遭質疑「學術妲己」

香港01／ 撰文／許祺安
西安交通大學近期舉辦畢業典禮，然而卻有大量網友質疑畢業生代表李藝飛的真實含金量，甚至傳出她與同校老師、學生有染的消息，稱她是西安交大的「學術妲己」。圖／冰川思想庫公眾號
西安交通大學近期舉辦畢業典禮，然而卻有大量網友質疑畢業生代表李藝飛的真實含金量，甚至傳出她與同校老師、學生有染的消息，稱她是西安交大的「學術妲己」。圖／冰川思想庫公眾號

近期鄰近畢業季，許多學校紛紛為畢業生們舉辦畢業典禮。而在學期間有特別優秀表現的學生，也有機會在畢業典禮上作為代表公開發表畢業感言。然而，一段畢業典禮上的優秀畢業生發言，李藝飛和西安交大被置於風口浪尖。李藝飛是西安交通大學能動學院核工程計算物理實驗室的碩士畢業生，畢業後，她選擇加入國家國防科工局西北核安全中心。這段演講迎來紛至沓來的質疑聲。很多人爆料指出，在光環背後，她的學術成果經不起推敲，與同校老師、學生有染，是該校知名的「學術妲己」等，吸引大量大陸網友的關注。

《騰訊網》政經領域作者「冰川思想庫」發布文章指出，李藝飛是透過揚琴特長加分，考入西安交通大學電氣系的「藝術生」。揚琴與工科的組合，難免會帶給人一種「走捷徑」的觀感。但李藝飛的碩士班卻又「調劑」到了核工程領域，中間的跨度過大，令許多人感到不可思議。許多網友也紛紛開始質疑，究竟李藝飛的學術經歷，有沒有資格擔當西安交通大學的畢業生代表。

「冰川思想庫」表示，目前大陸有53所大學提供藝術特長的加分政策，西安交通大學正是其中一所。因此，「冰川思想庫」認為，李藝飛透過「藝術生」的身分入學工科的大學，也還在合理和規的範圍內。但至於是不是透過「調劑」的手段取得核工程的碩士資格，「調劑」的過程是否符合該校的規定，在缺乏證據的情況下難以直接判斷。

「冰川思想庫」指出，只要李藝飛本人能拿出在學期間，相應的學術研究或成績證明，那發生這樣的「跨領域」事件也並非完全不可能。

至於李藝飛與同校老師、學生「有染」一事，「冰川思想庫」認為並沒有確實的證據能夠指認，比較偏向網友輿論對李藝飛的「網絡暴力」行為。

「冰川思想庫」指出，近年許多大陸的高等教育機構很常利用「及美貌與智慧於一身」的方式，進行高度的宣傳。這種宣傳方法不但可以獲得媒體們的關注，也能透過高顏值的人設吸引大量民眾的目光，擴大傳播的效果與範圍。但這種宣傳方法用多了之後，就會讓網友開始認真「檢視」這些被高等教育機構推出來的「代表」。在這種情況下，如果這些「代表」真的沒有一定的實力，就很容易陷入網友們的質疑之中。

「冰川思想庫」認為，真正的問題並不是出在「妲己」，而是「紂王」身上。如果有學生可以透過非常規的途徑獲得學術資源，那麼掌握學術資源分配的那個人物才是真正的關鍵所在。

對此，「冰川思想庫」呼籲西安交通大學明確針對李藝飛的事件進行回應，不但能給公眾一個交代，也能還當事人一個清白。西安交通大學也能透過公開回應質疑，證明自己的公共資源沒有遭到特定人士的濫用，是個「一石三鳥」的好做法。

延伸閱讀：

更有性價比？陸大學生縣城就業比例上升 平均月薪2萬4元

青年失業…港大碩士投百份履歷沒下文 回東莞當全職兒女

文章授權轉載自《香港01》

學霸 畢業典禮 顏值

延伸閱讀

佛祖也想凍蒜？這張選舉海報聖光四射 網全笑了：誰選上都好安心

日男搭電車整整12小時未下車 收班後站員呼喚他…驚覺已過世

日本21歲「性慾女魔頭」殺死高中妹遭逮 周刊爆她與辦案刑警搞不倫

不後悔拒絕耶魯大學…她畢業後年薪逼近300萬 「我做出最好選擇」

相關新聞

紅顏禍水？陸學霸女神跨領域學歷太驚人 畢業發言後遭質疑「學術妲己」

近期鄰近畢業季，許多學校紛紛為畢業生們舉辦畢業典禮。而在學期間有特別優秀表現的學生，也有機會在畢業典禮上作為代表公開發表畢業感言。然而，一段畢業典禮上的優秀畢業生發言…

西瓜辦、饅頭辦…「又要安排人」爭議沒斷過

「吉林市擬組建鍋包肉辦公室」話題在衝上熱搜後，由於公務員在中國是令人嚮往的職業，引發了「又要安排人」質疑。對此，吉林政府...

後悔了…深中車道喝咖啡擺拍 司機被扣分罰款還要重考駕照

深中通道在6月30日正式開通，不少市民及遊客在第一時間湧入打卡，造成交通擠塞，甚至還有人在橋上應急車道上做出踰法行為，就...

神18航天員2次出艙 活動6.5小時、完成艙外巡檢

據中國載人航天工程辦公室消息，3日晚上10時51分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇...

三胞胎熊貓萌萌再當媽 小公主健康亮相 叫聲宏亮

全球唯一的三胞胎大熊貓「萌萌」日前產下一胎雌性幼崽，2日幼崽首次亮相。經過半個月照料，熊貓寶寶體重已達462克，粉色皮膚...

小學生地鐵坐地看書打動北大博導？「只誇他沒收徒」

「小孩哥」在地鐵上讀書意外被北大博導收徒？一則視頻引起網民的好奇心。媒體找到當事人北大教授詢問，他說明僅在地鐵上誇獎孩子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。