中國中金員工疑降薪房貸壓力大跳樓 公司闢謠

中國中金公司一名員工疑似因公司降薪與房貸壓力過大選擇跳樓，事件引起中國內部議論紛紛。中金公司則否認這一消息，稱跳樓的事屬於謠言，但是有員工不幸離世。

根據星島日報、中國新聞週刊，與中國微信公眾號消息，中國國際金融一女員工疑因公司降薪，導致房貸壓力過大而跳樓。

對於她的離世，「中金」兩字在微博成為熱搜，中國網路上也出現多張她的訊息與照片，甚至連訃告訊息都有。中國網路上傳言，死者是因不堪減薪而輕生。

根據訊息，這名女員工年紀30歲，是浙江大學碩士學歷，選擇在1日離世。消息指出，她21歲時「充滿熱情活力、充滿好奇心，行走在世界上不同的國家和城市」，但之後因結婚與買房導致人生陷入絕境。

這名女員工入職中金公司後，年薪豐厚，結婚後買下北外灘商圈豪宅，每月需還貸人民幣5.6萬元（約新台幣24萬元），貸款30年。當遭遇公司降薪，房貸就成為壓垮她的最沈重稻草。

不過，中金公司對此向中國媒體回應，近日該公司上海地區一名員工不幸離世，中金公司對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達了深切哀悼，「我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜」。

中金並強調，對於網傳公司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。

目前當事人死亡原因，未有明確答案。