快訊

三軍總醫院網路故障！傳人工掛號現場一片混亂 院方回應了

「拜託讓我們出去」她怒控綠委「綁架囚禁」議事人員 王鴻薇報案了

研製導彈、送衛星上天...陸航太開創者一生只做3件事

中國中金員工疑降薪房貸壓力大跳樓 公司闢謠

中央社／ 台北4日電

中國中金公司一名員工疑似因公司降薪與房貸壓力過大選擇跳樓，事件引起中國內部議論紛紛。中金公司則否認這一消息，稱跳樓的事屬於謠言，但是有員工不幸離世。

根據星島日報、中國新聞週刊，與中國微信公眾號消息，中國國際金融一女員工疑因公司降薪，導致房貸壓力過大而跳樓。

對於她的離世，「中金」兩字在微博成為熱搜，中國網路上也出現多張她的訊息與照片，甚至連訃告訊息都有。中國網路上傳言，死者是因不堪減薪而輕生。

根據訊息，這名女員工年紀30歲，是浙江大學碩士學歷，選擇在1日離世。消息指出，她21歲時「充滿熱情活力、充滿好奇心，行走在世界上不同的國家和城市」，但之後因結婚與買房導致人生陷入絕境。

這名女員工入職中金公司後，年薪豐厚，結婚後買下北外灘商圈豪宅，每月需還貸人民幣5.6萬元（約新台幣24萬元），貸款30年。當遭遇公司降薪，房貸就成為壓垮她的最沈重稻草。

不過，中金公司對此向中國媒體回應，近日該公司上海地區一名員工不幸離世，中金公司對此突發事件感到非常悲痛，並向員工的家人朋友表達了深切哀悼，「我司已第一時間成立專項小組，和員工家屬共同面對這突如其來的變故，妥善處理好相關事宜」。

中金並強調，對於網傳公司員工跳樓謠言，希望大家尊重逝者隱私，不信謠、不傳謠。

目前當事人死亡原因，未有明確答案。

壓力 結婚 網路

延伸閱讀

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

NBA／詹皇願為湖人降薪3目標全落空！傳德羅展是新人選

北京樓市政策鬆綁 房貸首付、利率雙降

擔心房東和辦公大樓業主付不出貸款 銀行悄出售房貸

相關新聞

西瓜辦、饅頭辦…「又要安排人」爭議沒斷過

「吉林市擬組建鍋包肉辦公室」話題在衝上熱搜後，由於公務員在中國是令人嚮往的職業，引發了「又要安排人」質疑。對此，吉林政府...

後悔了…深中車道喝咖啡擺拍 司機被扣分罰款還要重考駕照

深中通道在6月30日正式開通，不少市民及遊客在第一時間湧入打卡，造成交通擠塞，甚至還有人在橋上應急車道上做出踰法行為，就...

神18航天員2次出艙 活動6.5小時、完成艙外巡檢

據中國載人航天工程辦公室消息，3日晚上10時51分，經過約6.5小時的出艙活動，神舟十八號乘組航天員葉光富、李聰、李廣蘇...

三胞胎熊貓萌萌再當媽 小公主健康亮相 叫聲宏亮

全球唯一的三胞胎大熊貓「萌萌」日前產下一胎雌性幼崽，2日幼崽首次亮相。經過半個月照料，熊貓寶寶體重已達462克，粉色皮膚...

小學生地鐵坐地看書打動北大博導？「只誇他沒收徒」

「小孩哥」在地鐵上讀書意外被北大博導收徒？一則視頻引起網民的好奇心。媒體找到當事人北大教授詢問，他說明僅在地鐵上誇獎孩子...

選讀北大的湖南留守女孩畢業了 當年收考古圈50斤禮物

四年前，「留守女孩」鍾芳蓉高考成績為676分，獲湖南省文科第四名，最終決定就讀北京大學考古文博學院，並說讀考古學是自己的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。