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完善永續航空燃料政策與技術 中國成立專門機構

中央社／ 新加坡4日綜合外電報導

中國民用航空局透過自身新聞管道發布，民航局第二研究所永續航空燃料（SAF）中心掛牌成立，將是中國第一個為SAF設立標準與生產研究的專業技術機構。

路透社引述兩名直接參與機構成立的SAF產業高層指出，設立於成都的民航二所SAF中心，將全面協助民航局開展SAF相關政策研究，推動建立包含產品、品質控制和永續性評估的SAF標準體系，帶頭建立中國自主的永續航空燃料認證體系（CSCS）。

中國是世界第二大民航市場，佔全球航空燃料使用的11%。路透社稍早於5月時披露，中國預計今年公布2030年上路的永續航空燃料使用政策，將攸關數十億美元的投資。

根據中國民航局新聞網站的報導，民航二所SAF中心正在建立新產品測試設施，預估2030年時中國的客機總將突破5000架，航空燃油消耗量預計超過5000萬噸。按照國際民航組織（ICAO）訂立2030年5%的SAF使用目標，屆時中國SAF年使用量將達250萬噸。

儘管先前已進行幾次試飛，但中國尚未商業化生產供國內使用的SAF。一旦政府強制規定飛機需使用SAF以減少碳排後，各家生物燃料公司將投入超過10億美元建設中國第一批相關工廠，將廢食用油轉化為航空燃料用於滿足國內需求兼出口。

以生質燃料為基礎的永續航空燃料（SAF）由廢食用油、動物脂肪廢棄物或木屑製成，可以減少高達80%的航空碳排，並被視為航空業的關鍵綠色解方。

民航局 永續 食用油

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