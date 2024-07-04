李強考察蘇州 強調推進製造業數位化轉型

中國國務院總理李強2日至3日前往江蘇蘇州調研。李強指出，製造業數位化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。

李強在蘇州調研時前往企業參觀，並且召開座談會。根據中國媒體央視新聞報導，李強指出，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數位化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為構建現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。

李強在參觀企業時說，「高端化、智能化、綠色化」是製造業發展的重要方向，要繼續鼓勵和支持企業主動融入國家戰略，並促進人工智慧與實體經濟深度融合，加快培育壯大智慧產業。

李強在主持召開座談會時又指出，製造業數位化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在供給側大力培育專業化服務商，並要深入推進人工智慧賦能，加快設備數位化普及。