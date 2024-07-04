快訊

才爆偷吃護理師！名醫江坤俊再被控「性騷女營養師」 4字回應澄清

「老人與狗」16歲咪咪胰臟癌離世！化療完散步突癱軟倒腳邊 老人親手埋葬堅強道別

李強考察蘇州 強調推進製造業數位化轉型

中央社／ 台北4日電

中國國務院總理李強2日至3日前往江蘇蘇州調研。李強指出，製造業數位化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。

李強在蘇州調研時前往企業參觀，並且召開座談會。根據中國媒體央視新聞報導，李強指出，要搶抓新一輪科技革命和產業變革機遇，堅持創新驅動，強化科技賦能，加快推動製造業數位化轉型，促進專精特新企業蓬勃發展，為構建現代化產業體系、實現經濟高質量發展注入強勁動能。

李強在參觀企業時說，「高端化、智能化、綠色化」是製造業發展的重要方向，要繼續鼓勵和支持企業主動融入國家戰略，並促進人工智慧與實體經濟深度融合，加快培育壯大智慧產業。

李強在主持召開座談會時又指出，製造業數位化轉型事關現代化產業體系建設和經濟高質量發展全局，必須作為製造強國建設的重要任務抓緊抓好。要堅持供需雙向發力，在供給側大力培育專業化服務商，並要深入推進人工智慧賦能，加快設備數位化普及。

實體經濟 李強 綠色

延伸閱讀

李強7/4出席世界人工智慧大會 大會將秀25款人形機器人

大陸外交部：李強將出席世界人工智慧大會

李強「猛藥說」遭蔽…分析：等同承認經濟病入膏肓 打擊市場信心

治經濟要「固本培元」 李強說了什麼重蹈李克強命運？

相關新聞

三胞胎熊貓萌萌再當媽 小公主健康亮相 叫聲宏亮

全球唯一的三胞胎大熊貓「萌萌」日前產下一胎雌性幼崽，2日幼崽首次亮相。經過半個月照料，熊貓寶寶體重已達462克，粉色皮膚...

小學生地鐵坐地看書打動北大博導？「只誇他沒收徒」

「小孩哥」在地鐵上讀書意外被北大博導收徒？一則視頻引起網民的好奇心。媒體找到當事人北大教授詢問，他說明僅在地鐵上誇獎孩子...

選讀北大的湖南留守女孩畢業了 當年收考古圈50斤禮物

四年前，「留守女孩」鍾芳蓉高考成績為676分，獲湖南省文科第四名，最終決定就讀北京大學考古文博學院，並說讀考古學是自己的...

掙得多 中國碩士放下身段 日本養老院當護工

為解決養老護理人員嚴重不足問題，日本針對中國等國年輕人發出「介護簽證」，一些中國年輕人因此放下在中國的大學本科或碩士畢業...

中國人赴韓打「3D工」 孤獨與夢想拉扯

南韓電池廠大火燒出了中國人赴外國打工的辛酸，年輕人為了賺更高的薪水，許多人離鄉背井遠赴海外，有的在南韓從事沒人想做的「3...

陸氣象局：50年一遇極端高溫 到世紀末將1至2年一遇

大陸近年高溫事件頻傳，官方最新的白皮書則提到，目前50年一遇的極端高溫事件到本世紀末將變為1到2年一遇；官方也再度預估今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。