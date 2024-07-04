中國強化共同富裕 國有金融企業年薪上限1345萬元

中國國家主席習近平一直強調「共同富裕」，香港南華早報報導，中國計劃就國有金融企業員工的年薪設定上限為人民幣300萬元（約新台幣1345萬元），過去數年年薪超過此數，多出的部份可能要退回給企業。

南華早報今天報導，上述計劃是習近平推行「共同富裕」下的最新措施。「共同富裕」是在國家面臨經濟下行時，強調財富平均分配。

報導引述消息人士表示，金融機構員工年薪擬設定為上限300萬，只適用於國有企業，私營企業不受影響。

相關措施有追溯性，即過去數年年薪逾300萬元者，多出的部份可能需要退回給企業。

報導指出，自從2022年中國國際金融公司的一名年輕交易員，在社群媒體上炫耀自己的薪水並引起公眾憤怒後，在中國被視為精英的金融業人員就成為政策制定者關注的目標。隨後當局迅速對高級監管人員和高管涉及的貪腐案進行調查。

有金融業人士表示，近年金融業對經濟的貢獻不大，形像在公眾心目中也不太好。就年薪設定上限也可能與政府面臨財政壓力有關，在稅收和土地銷售下降的情況下，政府正尋求收入來源多元化。

一位消息人士表示，一些大型金融公司包括頂級的共同基金公司，已經加強審查員工的報帳，因為這些報帳被用作另一種支付工資的隱蔽形式，以規避監管。

另有消息人士稱，一些大型券商已經制定實施薪資上限的措施，但一些券商尚未制定相關計畫。

先前有中國媒體報導，有央企要求旗下公募基金公司員工，退回2023年發放的超過290萬元以上的薪酬，引起廣泛熱議，首筆退薪需於6月28日前退回，8月中旬全部完成退款。

澎湃新聞3日報導，因應有央企要求旗下公募基金公司員工退薪，「退薪貸」這新產品應運而生。市場傳聞指出，針對金融從業員需要退薪卻無法足額退回的情況，已有銀行開發出「退薪貸」這產品。

不過，「退薪貸」這說法目前僅在坊間流傳，未有相關證據證明銀行推出「退薪貸」這產品。

近日網路上流傳一張中泰證券首席經濟學家李迅雷提及「退薪貸」的截圖。截圖顯示，李迅雷在某銀行講課時提到「退薪貸應運而生」。

報導表示，李迅雷3日在其朋友圈回應稱，「退薪貸」是「假的」，指稍有金融常識的人就知道，「這叫什麼金融創新，監管能批嗎？」