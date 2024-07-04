施小琳任四川代理省長 曾參與雙城論壇

據央視新聞報導，4日上午舉行的四川省十四屆人大常委會第十三次會議，決定任命施小琳為四川省人民政府副省長、代理省長。現年55歲的施小琳可望成為當前中共官場最年輕的正省級女高官。

施小琳，1969年5月生，浙江余姚人，曾長期在上海任職，為中共19屆、20屆中央候補委員。

施小琳早年任職上海共青團系統十餘年，曾任共青團閘北區委書記，2013年任上海市民政局局長，2015年任普陀區委書記。

2017年上海市委換屆，時任普陀區委書記的施小琳新當選為市委常委，成為當年大陸全國最年輕的女性省級黨委常委，後接替沙海林出任上海市委統戰部部長，分管對台工作，因此也曾參與上海與台北的雙城論壇籌備工作。

2018年曾傳出，上海擬派施小琳來台出席當年在台北舉行的雙城論壇，但施小琳提早一步於當年5月就調任江西省常委。

目前中國大陸最年輕的正省級官員是同樣55歲的北京市長殷勇，不過殷勇是1969年8月生，預期施小琳在正式接任四川省長後，可望成為最年輕正省級女高官。