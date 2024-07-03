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中國官方：7月長江淮河松遼流域恐出現較重汛情

中央社／ 台北3日電

中國政府相關部門日前會商後研判，7月份全國自然災害風險形勢更為複雜嚴峻。其中，東北、華北、華東、華中等地洪災風險高，長江、淮河、海河、松遼、太湖等流域可能出現較重汛情。

澎湃新聞今天報導，中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部日前會同自然資源部、水利部、農業農村部、中國氣象局、國家林草局等部門開會，對7月份全國自然災害風險形勢進行會商研判，得出上述結論。

在外界最關切的洪災方面，根據報導，經綜合分析，中國7月份全面進入主汛期，全國自然災害風險形勢更為複雜嚴峻。其中，東北、華北、華東、華中等地洪澇災害風險高，長江、淮河、海河、松遼、太湖等流域可能出現較重汛情。

此外，7月東北、華東、華中等地的風雹災害風險較高；當月可能有1至2個颱風登陸或影響中國；而華東、華中、西南、西北局部地區的地質災害風險高。

經分析，7月內蒙古東北部、黑龍江西北部局部地區的森林火險等級高；而華東南部、華中南部、華南北部部分地區的乾旱則可能發展。

內蒙古 風險 黑龍江

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