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深圳經營空中計程車 中國首個低空加軌道項目

中央社／ 香港3日電

據報導，中國大陸深圳市昨天啟動「空中計程車」服務，這是中國首個「低空加軌道」的空鐵聯運項目。乘客可以從深圳北站飛往深圳市內、中山及廣東大灣區其他城市。

根據明報今天的報導，這個「空中計程車」服務由深鐵集團與東部通航公司合辦，昨天在捷運換乘點的深圳北站啟動，一架東部通航的AW139型直升機搭載了10名旅客從深圳北站接駁機場起飛。

報導表示，該項目坐落在深圳北站東廣場，設有314平方公尺的直升機坪，向市民提供「空中計程車」包機運輸服務；乘客可以從深圳北站飛往深圳市內、中山及廣東大灣區其他城市，其中25分鐘可抵達中山。

但從報導看，這個「空中計程車」服務並非由無人機經營。

中國大陸媒體早前報導，除了直升機，深圳將會使用無人機作為「空中計程車」；相比直升機，無人機具備垂直起降的優點，並在飛行速度、航程和航時等方面有所突破，將是深圳發展低空經濟的重點。

深圳 直升機 計程車

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