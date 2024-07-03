體驗寧夏大漠 陸「定製遊」火熱

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

臨近暑期，37歲的浙江寶媽周珊羽又在忙著找旅遊規畫師了，她需要定制一條個性化的親子旅遊線路，帶著兩個孩子遊歷大好河山。

新華社報導，去年暑期，在旅遊規畫師楊薇的幫助下，她和朋友一行13人來到寧夏，開啟了一場為期7天的個性化親子遊。從江南來到塞上江南，秀美水鄉和大漠風光的強烈反差感令周珊羽印象深刻。期間，他們在寧夏博物館了解當地的歷史文化；在神祕的賀蘭山岩畫中找尋遠古人類的生活氣息；在騰格里沙漠腹地體驗「大漠孤煙直，長河落日圓」的雄渾壯美。

這是周珊羽第一次來寧夏，卻不是第一次私人定製遊。近年來，在一系列促消費政策落地促進下，大陸旅遊市場全線回暖，更多遊客願意請專業定制師為自己的假期設計一場旅行。

從事旅遊規畫多年，楊薇今年尤其忙。「往年我們6月開始大量接單，今年提前兩個月。」她說，「五一期間我們接100多個短線團，上半年平均每月能接10個長線團，定製遊需求很大。」

土生土長在寧夏，楊薇對家鄉的美景美食瞭如指掌。在她看來，寧夏自然風光綺麗，旅遊資源富集，高山、湖泊、戈壁、沙漠、草原、濕地等景觀眾多，加上連片酒莊酒香濃郁、光汙染少星河璀璨，吸引了不少來自北上廣、長三角、珠三角等地的遊客，其中不乏回頭客。

攜程發布的2024元旦報告顯示，今年元旦假期定製遊訂單同比去年增長290%，定製遊平均一張訂單花費約人民幣1.67萬元，成為旅遊消費的一大增長點。

不光是旅遊規畫師，定製遊的火熱讓研學旅遊指導師也成為熱門職業。楊薇的朋友薛昆是寧夏最早一批研學旅遊指導師之一，從業近10年，她還自考教師資格證，對於與客戶溝通策畫、研學課程實施、課後評價總結等全套流程輕車熟路。

「現在定制的親子遊都帶有研學性質。」薛昆說，教育觀念升級推動旅遊產品迭代，這也是旅遊產業愈來愈垂直細分的表現。

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