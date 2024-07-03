陸鐵暑運旺季 估發送8.6億人次

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
7月1日，為期62天的2024年大陸全國鐵路暑期運輸啟動，大陸全國鐵路預計發送旅客8.6億人次，日均發送1387萬人次。圖為旅客在江蘇無錫火車站準備乘車。（新華社）
7月1日，為期62天的2024年大陸全國鐵路暑期運輸啟動，大陸全國鐵路預計發送旅客8.6億人次，日均發送1387萬人次。圖為旅客在江蘇無錫火車站準備乘車。（新華社）

根據中國國家鐵路集團有限公司（大陸國鐵集團）1日消息，7月1日，為期62天的2024年大陸全國鐵路暑期運輸啟動。7月1日至8月31日，大陸全國鐵路預計發送旅客8.6億人次，日均發送1387萬人次。

中新社報導，據大陸國鐵集團運輸部相關負責人介紹，今年暑期學生流、旅遊流、探親流等出行需求旺盛，鐵路客流將保持高位運行。鐵路部門將加大運力投放，在實施三季度列車高峰運行圖的基礎上，每日安排增開臨時旅客列車276列，較2023年同期增加128列，日均計畫安排開行旅客列車約11500列。用好池州至黃山高鐵、日蘭高鐵莊寨至蘭考段、蘭張高鐵蘭州至武威段等新線能力和京廣高鐵全線高標運營成果，增加部分區域客運能力。 　　

同時，緊密對接市場需求，組織開行旅遊專列，與景區、酒店聯動，拓展消費新場景，助力暑期旅遊經濟發展。保持普速列車開行規模，續開好公益「慢火車」，方便邊遠地區民眾出行。　

鐵路部門還將做好貨運保供，用好大秦、浩吉、瓦日、唐呼等鐵路主要煤運通道，加大萬噸列車開行力度，全力保障煤炭運輸，對發電企業用煤需求實行運力傾斜，為各地「迎峰度夏」提供保障。加強國際聯運組織，高品質開行中歐班列、西部陸海新通道班列、中老鐵路國際貨物列車，保障國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

針對暑運旺季即將到來，據中國南方航空1日消息，南航集團計畫於7月1日至8月31日期間，執行總航班量近20萬班次（往返為兩個班次，下同），其中加班超1.4萬班次。

南航方面表示，暑運高峰預計在7月中旬至8月中下旬之間。南航集團在暑假期間計畫在100餘條航線上安排加班，旺季高峰期間日均計畫加班量約240班次，日均計畫航班量近3300班次。大陸國內方面，針對最近火爆的新疆區域，新開上海、深圳、銀川、長春、武漢、哈爾濱往返阿勒泰航線，往返航班量達每周37班次。國際方面，暑運旺季恰逢巴黎奧運會舉辦，南航增班廣州至巴黎、阿姆斯特丹、羅馬，北京大興至阿姆斯特丹等歐洲航線。

中國東方航空1日發布的2024年暑運航班計畫顯示，暑運期間，東航計畫日均執行客運航班達3213班，比2019年同期上升13%，國際及地區航班恢復至2019年同期的102%。

航班 高鐵

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