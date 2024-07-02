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眾人圍觀沒半個伸援手…陸網紅跳廣場舞竟遭活活刺死 疑1事種殺機

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一名網紅跳廣場舞途中，突然遭一名男子持刀狂刺致死。示意圖／ingimage
大陸一名網紅跳廣場舞途中，突然遭一名男子持刀狂刺致死。示意圖／ingimage

吉林松原市公安局寧江一分局2日通報，6月30日19時12分，松原市寧江區伯都訥廣場發生一起持刀傷人案件，致1人死亡。網傳一度稱是感情糾紛，但警方稱，嫌犯是醉酒後行兇，並非情殺，嫌犯已經被刑事拘留。

據了解，死者是大陸網紅「夾包哥」，他時常跳廣場舞和群眾互動因爲喜歡夾著一個包跳舞而得名，因他舞藝高超在松原市小有名氣。事發後不少網友質疑現場為何沒有人願意出手幫忙。

根據現場民眾拍攝的影片顯示，事發前趙姓男子正在廣場上跳著廣場舞，事發時夾包哥和黑衣男子有口角，黑衣男子突然拿出身後的刀捅向夾包哥，一開始夾包哥還站著閃躲，後來就因中刀倒地不起，黑衣男則連刺數刀。

陸媒《界面新聞》報導，通報指出，犯罪嫌疑人53歲的宰姓男子酒後與54歲的趙姓男子，發生口角，在廣場上持刀眾目睽睽將被害人扎傷，趙男經搶救無效死亡。警方獲報後立即趕到現場處置。

目前犯罪嫌疑人已被公安機關控制，案件正在進一步偵辦中。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

網紅 跳廣場舞

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