兩岸小三通航線 上半年旅客量年增189%

中國官媒央視新聞報導，今年上半年兩岸「小三通」4條客運航線共發客船4101班次，年增124%；運送旅客逾60萬人次，年增189%。

央視新聞引述福建海事局報導，截至6月30日的上半年，廈門至金門、泉州至金門、福州馬尾至馬祖、福州黃岐至馬祖等4條兩岸「小三通」客運航線共發航客船4101班次，年增124%；運送旅客60萬2548人次，年增189%。

報導說，自去年1月7日兩岸「小三通」客運航線復航以來，共發航客船9351班次，運送旅客136萬5429人次。海事部門對「小三通」客運航線採取「一線一策」服務措施，持續保障船舶適航、航路暢通、通關便捷，確保旅客順暢出行。

此外，經過為期3天2夜的訪問行程，由福州市旅遊協會會長韓鳴率領的馬祖旅遊考察踩線團昨天結束考察，返回福州。

福州市旅遊協會微信公號今天表示，此行「完成了疫情後大陸首個赴台觀光考察任務」。考察期間團隊對馬祖的旅遊資源進行了全方位考察，為未來推出一系列包含1日遊至3日遊的馬祖旅遊產品奠定基礎，以期無縫對接福州旅遊線路，拓展福建赴馬祖旅遊市場空間。

韓鳴表示，此次考察團的成功為恢復福建居民赴馬祖旅遊打下了堅實基礎，期待福建居民能夠早日赴馬祖旅遊，進一步推動兩岸人員往來和各領域交流合作。