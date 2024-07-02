大陸唐山3個月8名幹部落馬 河北省針對礦業查貪腐

近期中國河北省唐山市處於反腐風暴中心，8名省管幹部在3個月內接連落馬，部分遭查官員曾在礦產資源豐富的遷西縣任職。近日，河北省省委表示，已啟動礦產資源展開專項巡視，調查腐敗問題。

綜合界面新聞、河北日報等陸媒報導，河北省紀委監委自4月以來已通報8名省管幹部遭調查的消息，而這8名落馬的官員都與唐山市有關，被查的部分官員曾在礦產資源豐富的遷西縣任職。

遷西縣去年曾發生退休老幹部舉報時任縣委書記李貴富勞民傷財，卻遭逮捕起訴「誣告」，當時引發社會公憤，李貴富於今年「遭查落馬」 。

遭查的唐山市副市長李建忠曾擔任遷西縣委書記；另一名落馬的唐山市副市長郝志軍早年也長期待在遷西縣工作，從鄉鎮秘書升職至鎮黨委書記後才調離遷西縣。

遷西縣位於河北省東部，是唐山市唯一純山區縣，該縣長期以礦產資源豐富聞名，全縣目前已發現固體礦產資源約有11種。

據河北日報今天報導，近日，河北省十屆省委啟動礦產資源領域專項巡視，共派出9個專項巡視組，針對省自然資源廳黨組和石家莊、唐山、張家口、秦皇島等8個有固體礦山的設區市開展專項巡視，將聚焦在不正之風、腐敗問題等。

河北唐山遭到調查的8名幹部為，唐山市副市長李建忠；唐山市人大常委會副主任、遷西縣委書記李貴富；唐山市人大常委會原主任郭彥洪；唐山市人大常委會黨組書記、主任楊潔；河北省發展和改革委員會黨組成員、副主任韓國強；唐山師範學院黨委原書記孫貴石；唐山市副市長郝志軍；唐山市委常委、曹妃甸區委書記侯旭。