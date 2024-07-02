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大陸洪患停不了！湖南平江縣降雨量創紀錄以來同期最高 2城區嚴重淹水

中央社／ 台北2日電
大陸豪雨不斷，引發多地水災。歐新社
大陸豪雨不斷，引發多地水災。歐新社

中國豪雨不斷，引發多地水災。陸媒報導，自6月18日以來，湖南平江縣的降雨量是自1961年有氣象記錄以來同期最高值；平江縣老城區有接近1/3被淹，新城區則有接近一半被淹。

綜合新華社及央視今天報導，據湖南省岳陽市防汛抗旱指揮部的消息，1日晚上9時，汨羅江平江站水位上漲至77.63公尺，超過警戒水位7.13公尺，超過保證水位3.63公尺，為1954年以來的最高水位。水位迅猛上漲，導致汨羅江沿河的平江縣、汨羅市防汛形勢嚴峻，多地受災嚴重。

報導指，自6月18日以來，湖南平江縣降雨量高達759.6毫米，是當地自1961年有氣象記錄以來同期最高值。

截至1日晚上7時許，全縣有190座水庫溢洪。平江縣城兩段堤防共計7000公尺出現洪水漫溢，短時間出現強降雨後，縣城內澇，局地積水深達3公尺。平江多個鄉鎮受淹嚴重，多地出現土石流、道路中斷、房屋垮塌、洪水漫溢等災情。

報導表示，平江老城區有接近1/3被淹，新城區接近一半被淹。1日上午當地已經安全轉移存在風險的住戶。

從網路上影片可以看到，當地如同澤國，水深高度達車輛的一半，撤離中的市民下半身都浸在水中。

據初步統計，目前平江全縣有34萬人受災，沖毀橋梁道路2600多處，全倒房屋5戶10間、嚴重損毀房屋11戶26間，農作物受災接近17萬畝，造成經濟損失人民幣2億多元（約新台幣8.9億元）。截至1日晚，平江縣城有部分區域出現電力、通訊中斷，當局正全力搶修中。

報導表示，此次平江縣的降雨有3個特點，一是持續時間長，從6月18日到目前都不斷降雨；二是降雨強度大，6月18日以來平江站降雨量達到800毫米；三是雨量多，據統計此次是平江縣自有氣象記錄以來持續時間最長、強度最大、雨量最多的一次汛情。

報導指出，平江縣歷史最高水位為78.16公尺，2日上午6時，水位已經降至77.43公尺。根據氣象部門預測，平江雨勢明顯減弱，強度小到中等。當地各有關部門的各項救援還在持續進行中。

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