畢業典禮打老師的台生 北大沒錄取又被復旦開除學籍

6月19日在復旦大學法學院畢業典禮上，一名畢業生上台後突然出手打了一名台上老師，引發輿論譁然。 復旦大學法學院7月2日發布聲明稱，這起事件「影響極為惡劣」，因此對該生做出開除學籍的決定。聲明並透露，該生目前已遭公安機關執行「治安拘留處罰」。

據悉，這名在畢業典禮襲擊老師的畢業生為台生，當時還傳出該生已經被北京大學錄取。北大黨委宣傳部隨後表示，該生此前曾通過「申請考核制」方式報考北大醫學部碩士研究生，目前還處於思想品德考核期，並未被錄取。

針對這起襲擊事件，復旦大學法學院2日發布聲明稱，「這是一起蓄意破壞教育教學秩序的嚴重事件，影響極為惡劣。該生因個人原因，不惜在莊重的畢業典禮上，襲擊無辜老師，悖離尊師重教傳統、衝擊社會公德底線，損害學校聲譽、傷害師生校友感情，造成惡劣社會影響。」

「事發後，學校和學院立即慰問被襲老師，配合警方進行深入仔細的調查，按照依法依規、尊師重教、教育引導的原則，做好相關工作。」

聲明指出，「目前，公安機關已對夏某某執行了治安拘留處罰。按照《復旦大學學生紀律處分條例》規定，學校已告知本人，對其做出開除學籍決定。學校和學院將進一步強化尊師重道，弘揚法治精神，落實好立德樹人根本任務。」