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人夫酒店毒殺小三！訛稱玩成人遊戲出事 手機曝真相原因極心寒

香港01／ 喬納森／報導
驗屍結果發現，死者至少服用了8片500毫克的抗生素藥物「頭孢克洛」（Cefaclor），屬於致死劑量。示意圖／ingimage
驗屍結果發現，死者至少服用了8片500毫克的抗生素藥物「頭孢克洛」（Cefaclor），屬於致死劑量。示意圖／ingimage

恐怖人夫！大陸有位人夫因外遇被小三糾纏，擔心原有的家庭被破壞，竟約交往3年的小三到酒店，暗中在酒裡下藥毒死對方，事後辯稱玩「成人遊戲」而令對方意外死亡，但警方調查卻在男方手機發現下毒計劃，最後他因故意殺人罪，早前被判死刑緩期2年執行，並須賠償死者及其家人7萬多人民幣（約30萬元新台幣）。

綜合大陸媒體報導，死者為40歲王姓女子，2023年1月19日死者與父母相約吃飯，卻一直沒出現，手機也關掉，家人聯絡不到死者於是報警。

警方發現死者最後出現在1間酒店，從酒店閉路電視看到，死者在當天與1名男子進入酒店房間，而該男子在當日下午5時離開房間。死者被發現時，全身赤裸以棉被蓋住，身體已僵硬，沒有呼吸，被判定死亡。

而法醫驗屍鑑定，發現死者體內含有多種藥物，初步研判可能是喝下帶有藥物的酒或飲料後死亡。化驗結果顯示，死者至少服用了8片500毫克的抗生素藥物「頭孢克洛」（Cefaclor），這是致死劑量。警方初步判斷，與死者進房的彭姓男子嫌疑重大，調查後發現他和死者已發展了3年的婚外情關係。

彭男辯稱，2人是相約自殺，藥物是女方自己放的，她在和自己玩性遊戲，卻意外死亡。然而，警方透過恢復彭男已刪去的手機資料，找到彭男事前已規劃好下毒計劃。

事敗後，彭男承認與死者因有共同工作及朋友圈，對方用曝光關係來威脅他繼續保持婚外情，甚至要一起組織新家庭。彭男害怕死者會拆散他的的家庭，想跟她斷絕關係卻被拒。同年12月，北京市第三中院判決彭男故意殺人罪罪成，判死刑緩期2年執行，限制減刑。彭男須賠償死者父母、女兒和丈夫共計7萬多元人民幣（約30萬元新台幣）。至今年4月此案二審維持原判。

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文章授權轉載自《香港01》

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